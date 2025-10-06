Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

До теми "Посипалося на голову, усе повибивало": харків'яни розповіли, як пережили важкий нічний обстріл

Що розповів Терехов про прийдешню зиму для Харкова?

Ігор Терехов зазначив, що за останні дні ворог знищив 2 трансформаторні підстанції, які живили Харків. За словами мера, це серйозний удар по потужностях АТ "Харківобленерго".

І, дивлячись на динаміку атак, уже зрозуміло, що прийдешня зима буде найважчою для Харкова за всі роки війни,

– написав міський голова.

Водночас він наголосив, що, якщо ще вночі 6 жовтня без електроенергії залишалися близько 22 тисяч абонентів, то вже зараз – близько 3,5 тисяч.

За словами Терехова, такої динаміки вдалося досягти завдяки цілодобовій і злагодженій роботі енергетиків "Обленерго" та комунальних служб Харкова, які об'єднали зусилля заради забезпечення усіх харків'ян стабільним електропостачанням та комунальними послугами.

"Так, є можливості міста, є ресурси "Обленерго", є потужності загальної енергосистеми країни – але вони обмежені. І треба дивитися правді в очі: Росія не припинить спроб терору, вона намагатиметься й далі позбавити наших людей життя, занурити їх у холод і темряву. І будь-якої миті може статися новий удар по критичній інфраструктурі, який за секунди здатен зруйнувати те, що ми створювали й відновлювали місяцями", – пояснив Ігор Терехов.

Мер Харкова підкреслив, що, на жаль, подібні ситуації вже траплялися не один раз у минулому і є зараз, тому треба завжди бути готовими до всього.

Після чергових ударів ми щоразу ремонтуємо котельні, лагодимо тепломережі, водогін, відновлюємо генерацію. І будемо робити це знову й знову – стільки, скільки буде потрібно, аби в оселях харків'ян було світло, тепло і вода, аби Харків жив, працював і залишався сильним,

– резюмував міський голова.