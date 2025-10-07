Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
Де просунулися російські війська?
Пізно ввечері 6 жовтня в DeepState опублікували оновлення карти бойових дій. Відповідно до даних аналітиків, російські війська просунулися на Донеччині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.
Зокрема, ворог окупував село Маліївка, що в Синельниківському районі Дніпропетровської області.
Також росіяни просунулися поблизу Новоіванівки, Вороного, Охотничого та Білої Гори.
Ворожі війська окупували Маліївку: дивіться на карті
Росіяни просунулися поблизу Новоіванівки: дивіться на карті
Ворог мав успіх біля Вороного: дивіться на карті
Окупаційна армія просунулася поблизу Охотничого: дивіться на карті
Як змінилася ситуація поблизу Білої Гори: дивіться на карті
Що зараз відбувається на фронті: останні новини
Українське командування стабілізувало ситуацію на Добропільському напрямку, щоб росіяни не мали стрімкого темпу просування. Військовий Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів, що зараз бійці проводять чистки та часом навіть контратакують.
Водночас російські окупанти продовжують тиснути на Покровському напрямку. За словами військових, з настанням холодної погоди ворог дещо змінює свою тактику: зараз росіяни готуються до механізованих штурмів.
Загалом протягом доби 5 жовтня на фронті зафіксовано 231 боєзіткнення. Найбільше атак захисники відбивали на Покровському, Новопавлівському й Південно-Слобожанському напрямках.