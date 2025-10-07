Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Смотрите также Россияне в окружении, врага останавливают на Днепропетровщине: как изменилась линия фронта за неделю
Где продвинулись российские войска?
Поздно вечером 6 октября в DeepState опубликовали обновление карты боевых действий. Согласно данным аналитиков, российские войска продвинулись в Донецкой, Днепропетровской области и на Запорожье.
В частности, враг оккупировал село Малиевка, что в Синельниковском районе Днепропетровской области.
Также россияне продвинулись вблизи Новоивановки, Вороного, Охотничьего и Белой Горы.
Вражеские войска оккупировали Малиевку: смотрите на карте
Россияне продвинулись вблизи Новоивановки: смотрите на карте
Враг имел успех у Вороного: смотрите на карте
Оккупационная армия продвинулась вблизи Охотничьего: смотрите на карте
Как изменилась ситуация вблизи Белой Горы: смотрите на карте
Редакция сайта 24 Канала собирает средства на автомобиль для 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Задонатить на сбор можно по этой ссылке на банке. Каждый, кто задонатит 200 гривен и более, автоматически становится участником розыгрыша iPhone 16 256GB. Подробнее – здесь.
Что сейчас происходит на фронте: последние новости
Украинское командование стабилизировало ситуацию на Добропольском направлении, чтобы россияне не имели стремительного темпа продвижения. Военный Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал, что сейчас бойцы проводят чистки и порой даже контратакуют.
В то же время российские оккупанты продолжают давить на Покровском направлении. По словам военных, с наступлением холодной погоды враг несколько меняет свою тактику: сейчас россияне готовятся к механизированным штурмам.
Всего в течение суток 5 октября на фронте зафиксировано 231 боестолкновение. Больше всего атак защитники отражали на Покровском, Новопавловском и Южно-Слобожанском направлениях.