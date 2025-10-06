Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник нанес массированный удар 53 ракетами, а также 56 авиационных ударов, сбросив 130 КАБов.

Смотрите также Россия меняет тактику: авиаэксперты спрогнозировали, когда ждать новую массированную атаку

Какова ситуация на линии соприкосновения?

Российские военные привлекли для поражения 5 490 дронов-камикадзе и совершили 4 063 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов, в частности 121 – из РСЗО.

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

На Северо-Слобожанском й Курском направлениях украинские защитники отбили 12 атак россиян. Там противник нанес 3 авиационных удара, сбросил 7 КАБов и совершил 155 артиллерийских обстрелов, в том числе 5 – из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 31 боестолкновение в районах Волчанских Хуторов, Одрадного, Бологовки, Кутьковки, Красного Первого, Каменки и Западного.

Что происходит вблизи Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении зафиксировано 8 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия в районах населенных пунктов Купянск и Петропавловка

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Среднее, Новоселовка, Карповка, Торское и в сторону Чернещины и Дробышево.

Какова ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении агрессор атаковал вблизи Ямполя, Григорьевки, Выемки и Федоровки, произошло 13 боестолкновений.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили 4 вражеские атаки в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты совершили 17 атак в районах Александро-Калинового, Клебан-Быка, Щербиновки, Русиного Яра и Полтавки.

Какова линия фронта вблизи Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении защитники остановили 57 атак агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Сухецкое, Зверево, Никаноровка, Золотой Колодец, Родинское, Красный Лиман, Миролюбовка, Новоэкономическое, Казацкое, Лисовка, Котлиное, Удачное, Молодецкое, Затишок и в направлении Покровска и Филии.

К слову, эксклюзивно в эфире 24 Канала военный Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал, как украинское командование стабилизировало ситуацию возле Доброполья. Генштаб ВСУ принял меры по передислокации определенных подразделений и привлечения резервов, также защитникам удалось перерезать логистику и обеспечение врага.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 42 вражеских штурмовых действия в районах населенных пунктов Мирное, Поддубное, Новоселовка, Январское, Новоегоровка, Терновое, Сосновка, Камышеваха, Вороное, Малиевка, Березовое, Калиновское, Новониколаевка, Новогригорьевка.

Россияне давят на Новопавловском направлении: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 4 боевых столкновения в районе населенного пункта Полтавка.

На Ореховском направлении произошло 6 боевых столкновений, противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Плавни и Степное.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили 2 вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

