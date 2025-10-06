Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Противник завдав масованого удару 53 ракетами, а також 56 авіаційних ударів, скинувши 130 КАБів.

Яка ситуація на лінії зіткнення?

Російські військові залучили для ураження 5 490 дронів-камікадзе та здійснили 4 063 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 121 – із РСЗВ.

У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.

На Північно-Слобожанському й Курському напрямках українські оборонці відбили 12 атак росіян. Там противник завдав 3 авіаційних ударів, скинув 7 КАБів і здійснив 155 артилерійських обстрілів, зокрема 5 – із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 31 боєзіткнення в районах Вовчанських Хуторів, Одрадного, Бологівки, Кутьківки, Красного Першого, Кам'янки та Западного.

На Куп'янському напрямку зафіксовано 8 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії в районах населених пунктів Куп'янськ і Петропавлівка

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Середнє, Новоселівка, Карпівка, Торське та в бік Чернещини й Дробишевого.

На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Ямполя, Григорівки, Виїмки та Федорівки, відбулося 13 боєзіткнень.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили 4 ворожі атаки в районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти здійснили 17 атак у районах Олександро-Калинового, Клебан-Бика, Щербинівки, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 57 атак агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Сухецьке, Звірове, Никанорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Червоний Лиман, Миролюбівка, Новоекономічне, Козацьке, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Затишок та в напрямку Покровська й Філії.

До слова, ексклюзивно в етері 24 Каналу військовий Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів, як українське командування стабілізувало ситуацію біля Добропілля. Генштаб ЗСУ вжив заходів щодо передислокації певних підрозділів та залучення резервів, також захисникам вдалося перерізати логістику та забезпечення ворога.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 42 ворожі штурмові дії в районах населених пунктів Мирне, Піддубне, Новоселівка, Січневе, Новоєгорівка, Тернове, Соснівка, Комишуваха, Вороне, Маліївка, Березове, Калинівське, Новомиколаївка, Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 4 бойові зіткнення в районі населеного пункту Полтавка.

На Оріхівському напрямку відбулося 6 бойових зіткнень, противник намагався просунутися поблизу населених пунктів Плавні та Степове.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили 2 ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

