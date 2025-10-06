Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Exilenova+. Місцеві скаржилися на роботу ППО, розпочалися пожежі.
Що відомо про вибухи в Росії 6 жовтня?
- Вибухи в Нижньогородській області
За словам очевидців, атака розпочалася близько 03:35. Місцеві нарахували 10 – 15 вибухів на півночі Дзержинська і в передмісті Нижнього Новгорода (відстань між містами 40 кілометрів).
У небі бачили яскраві спалахи, а від гучних звуків у автомобілях спрацювала сигналізація. Офіційних деталей російська влада наразі не повідомляла.
Пожежа в Дзержинську: дивіться відео
Після нальоту невідомих безпілотників розпочалася пожежа. За попередніми даними, горить завод імені Свердлова за 900 кілометрів від кордону з Україною.
Довідка: завод імені Свердлова вже був під атакою дронів. Підприємство спеціалізується на виробництві вибухових речовин і перебуває під санкціями ЄС і США.
Наслідки атаки в Дзержинську: дивіться відео
До слова, ще о 01:18 в аеропорту Нижнього Новгорода ввели тимчасові обмеження на приймання та випуск повітряних суден. На виліт затримувався один рейс до Москви.
- Вибухи в Краснодарському краї
Окрім того, неспокійною біла ніч для росіян у Краснодарському краї. У районі Туапсе вони також нарахували 10 – 15 вибухів зі сторони Чорного моря протягом щонайменше двох годин.
Атака дронів у Туапсе: дивіться відео
Вибухи прогриміли й неподалік від селища Лазаревське, що біля Сочі. Жителі писали про спалахи в небі та роботу ППО по безпілотниках на підльоті. Місцева влада попросила мешканців сховатися в безпечному місці без вікон.
До слова, план "Килим" також ввели в аеропортах Сочі й Краснодара.
Небо після атаки в Туапсе / Фото Exilenova+
- Вибухи в Брянській області
Нагадаємо, 24 Канал уже повідомляв про ракетну атаку на Брянщину. У населеному пункті Клинці могли уразити "відкритий розподільний пристрій Клинцівської ТЕЦ 110 кВ". Там виникла сильна пожежа.
Які проблеми в росіян через атаки?
- Україна не лише продовжує кампанію ударів по енергетичній інфраструктурі Росії, а й посилює її. Кількість ударів зросла до 4 – 5 на тиждень, ракета "Фламінго" стане новим викликом для ворога, пише The Economist.
- Ексклюзивно для 24 Каналу аналітик з нацбезпеки США та зовнішньої політики, експерт-міжнародник Марк Тот розповів, що удари по російській нафтовій та енергетичній інфраструктурі ефективніші за санкції. Саме вони завдають реальної шкоди та можуть нести за собою гуманітарні наслідки.
- До слова, 4 жовтня нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області опинився під ударом ССО ЗСУ з повстанським рухом "Черная искра". Підприємство палало вже втретє за 2025 рік.