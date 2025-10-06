Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Exilenova+. Місцеві скаржилися на роботу ППО, розпочалися пожежі.

Що відомо про вибухи в Росії 6 жовтня?

Вибухи в Нижньогородській області

За словам очевидців, атака розпочалася близько 03:35. Місцеві нарахували 10 – 15 вибухів на півночі Дзержинська і в передмісті Нижнього Новгорода (відстань між містами 40 кілометрів).

У небі бачили яскраві спалахи, а від гучних звуків у автомобілях спрацювала сигналізація. Офіційних деталей російська влада наразі не повідомляла.

Пожежа в Дзержинську: дивіться відео

Після нальоту невідомих безпілотників розпочалася пожежа. За попередніми даними, горить завод імені Свердлова за 900 кілометрів від кордону з Україною.

Довідка: завод імені Свердлова вже був під атакою дронів. Підприємство спеціалізується на виробництві вибухових речовин і перебуває під санкціями ЄС і США.

Наслідки атаки в Дзержинську: дивіться відео

До слова, ще о 01:18 в аеропорту Нижнього Новгорода ввели тимчасові обмеження на приймання та випуск повітряних суден. На виліт затримувався один рейс до Москви.

Вибухи в Краснодарському краї

Окрім того, неспокійною біла ніч для росіян у Краснодарському краї. У районі Туапсе вони також нарахували 10 – 15 вибухів зі сторони Чорного моря протягом щонайменше двох годин.

Атака дронів у Туапсе: дивіться відео

Вибухи прогриміли й неподалік від селища Лазаревське, що біля Сочі. Жителі писали про спалахи в небі та роботу ППО по безпілотниках на підльоті. Місцева влада попросила мешканців сховатися в безпечному місці без вікон.

До слова, план "Килим" також ввели в аеропортах Сочі й Краснодара.



Небо після атаки в Туапсе / Фото Exilenova+

Вибухи в Брянській області

Нагадаємо, 24 Канал уже повідомляв про ракетну атаку на Брянщину. У населеному пункті Клинці могли уразити "відкритий розподільний пристрій Клинцівської ТЕЦ 110 кВ". Там виникла сильна пожежа.

Які проблеми в росіян через атаки?