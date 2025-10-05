Об этом 24 Каналу рассказал начальник штаба 2 батальона 1 ОШП им. Дмитрия Коцюбайло Горик. По его словам, сейчас на Покровском направлении удалось перехватить инициативу. Продвижение врага остановили. Даже идут определенные контрнаступательные действия.
К теме Слышим это из перехватов, – офицер ВСУ раскрыл планы россиян по Покровску
Что происходит на Покровском направлении?
Как отметил Горик, оккупанты пытаются инфильтроваться в глубину позиций Сил обороны Украины. При этом они пробуют избегать боевых контактов. Если им это удается, то они создают проблемы для логистики.
К штурмам переходят в отдельных случаях, когда считают это оправданным или когда мы не оставляем иного выбора. А так пытаются до последнего просачиваться, накапливаться и двигаться вглубь. Мы пытаемся вводить противника в заблуждение и перехитрить,
– сказал военный.
С наступлением холодной погоды враг несколько меняет свою тактику. Сейчас россияне готовятся к механизированным штурмам. Силы обороны работают над разведкой и планированием, чтобы ни одна тактика не стала сюрпризом.
Какая ситуация на Покровском направлении: смотрите карту боевых действий
Ситуация на фронте: кратко
- По состоянию на 5 октября Россия потеряла более 1 миллиона 115 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 11230 танков, 23299 боевых бронированных машин, 33446 артиллерийских систем и т.д.
- Офицер ВСУ и подполковник Сергей Цехоцкий рассказал, что изменилось после того, как в ВСУ начали внедрять корпусную систему.
- В бригаде "Рубеж" рассказали об одном из маневров оккупантов на Покровском направлении.