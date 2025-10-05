Об этом 24 Каналу рассказал начальник штаба 2 батальона 1 ОШП им. Дмитрия Коцюбайло Горик. По его словам, сейчас на Покровском направлении удалось перехватить инициативу. Продвижение врага остановили. Даже идут определенные контрнаступательные действия.

Что происходит на Покровском направлении?

Как отметил Горик, оккупанты пытаются инфильтроваться в глубину позиций Сил обороны Украины. При этом они пробуют избегать боевых контактов. Если им это удается, то они создают проблемы для логистики.

К штурмам переходят в отдельных случаях, когда считают это оправданным или когда мы не оставляем иного выбора. А так пытаются до последнего просачиваться, накапливаться и двигаться вглубь. Мы пытаемся вводить противника в заблуждение и перехитрить,

– сказал военный.

С наступлением холодной погоды враг несколько меняет свою тактику. Сейчас россияне готовятся к механизированным штурмам. Силы обороны работают над разведкой и планированием, чтобы ни одна тактика не стала сюрпризом.

