В частности, перехваты свидетельствуют о том, что цель захватчиков – зайти в Покровск и выставить там площадки для БПЛА на зданиях, чтобы перекрыть логистику Сил обороны Украины. Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер ВСУ и подполковник Сергей Цехоцкий.

Какие цели врага в Покровске?

Сергей Цехоцкий отметил, что в поведении врага практически ничего не меняется. Россияне пытаются штурмовать по несколько человек и продвинуться в какой-то точке. Они делают попытки штурмовать позиции украинских военных.

Задача наших бойцов – преждевременно обнаруживать оккупантов и не дать им возможности дойти до той точки. Как правило, их там же ликвидируют. Ежедневно Генштаб ВСУ отчитывается о многочисленных потерях врага.

Кроме того, хочу подчеркнуть, что при возможностях, которые у нас появляются, к которым мы также готовимся, осуществляются контрмеры, контрнаступательные действия и на определенных местах, как только позволяет обстановка, проводим зачистку тех территорий, которые враг до этого захватил,

– подчеркнул офицер ВСУ.

Россияне постоянно делают такие попытки. Как только делают определенные продвижения, сразу разворачивают там российский флаг. Однако украинские защитники контратакуют и знают дальнейшие намерения врага.

Они очень хотят зайти в Покровск. То, что мы слышим из перехватов, у них задача выставить там свои площадки для БПЛА на высотных домах для того, чтобы перекрыть нам логистику. Прежде всего это дорога Павлоград-Покровск. Также Мирноград стоит, держится. Родинское держится. В то же время мы еще успеваем в отдельных местах контратаковать,

– объяснил подполковник.

К сожалению, сейчас у захватчиков много дальнобойных снарядов для артиллерии, которые сегодня могут лететь 19 – 20 километров. Но наши военные очень пристально следят и по возможности ежедневно уничтожают эти артиллерийские системы. Поэтому их становится все меньше.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

Ситуация возле Покровска: главное