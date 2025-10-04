Зокрема, перехоплення свідчать про те, що ціль загарбників – зайти у Покровськ та виставити там майданчики для БпЛА на будівлях, щоб перекрити логістику Сил оборони України. Про це в ефірі 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ і підполковник Сергій Цехоцький.

Які цілі ворога у Покровську?

Сергій Цехоцький зазначив, що у поведінці ворога практично нічого не змінюється. Росіяни намагаються штурмувати по кілька осіб та просунутися у якійсь точці. Вони роблять спроби штурмувати позиції українських військових.

Завдання наших бійці – передчасно виявляти окупантів і не дати їм можливості дійти до тієї точки. Як правило, їх там же ліквідовують. Щодня Генштаб ЗСУ звітує про численні втрати ворога.

Крім того, хочу наголосити, що за можливостей, які у нас з'являються, до яких ми також готуємося, здійснюються контрзаходи, контрнаступальні дії і на певних місцях, як тільки дозволяє обстановка, проводимо зачистку тих територій, які ворог до цього захопив,

– підкреслив офіцер ЗСУ.

Росіяни постійно роблять такі спроби. Як тільки роблять певні просування, одразу розгортають там російський прапор. Однак українські захисники контратакують та знають подальші наміри ворога.

Вони дуже хочуть зайти в Покровськ. Те, що ми чуємо з перехоплень, у них завдання виставити там свої майданчики для БпЛА на висотних домах для того, щоб перекрити нам логістику. Насамперед це дорога Павлоград-Покровськ. Також Мирноград стоїть, тримається. Родинське тримається. Водночас ми ще встигаємо в окремих місцях контратакувати,

– пояснив підполковник.

На жаль, наразі у загарбників багато далекобійних снарядів для артилерії, які сьогодні можуть летіти 19 – 20 кілометрів. Але наші військові дуже пильно слідкують і за можливості щодня знищують ці артилерійські системи. Тому їх стає все менше.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

Ситуація біля Покровська: головне