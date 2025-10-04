Впродовж минулої доби на фронті сталось 159 боєзіткнень. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Яка ситуація на фронті на 4 жовтня?

Противник минулої доби бив на фронті ракетами та завдав 67 авіаударів. Також здійснив понад 4 400 обстрілів, зокрема 93 – із РСЗВ. Крім цього уразив 6 264 дронами-камікадзе.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили вісім атак росіян. Минулої доби противник завдав 12 авіаударів, загалом скинув 25 КАБів та здійснив 198 обстрілів, зокрема 15 – із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 13 атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам'янка та Красне Перше.

На Куп'янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурми у районах Куп'янська, Радьківки та у бік Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Карпівки, Середнього, Шандриголового, Колодязів та Торського.

На Сіверському напрямку ЗСУ відбили п'ять атак противника поблизу Серебрянки, Виїмки, Переїзного та у бік Ямполя й Дронівки.

На Краматорському напрямку минулої доби бойових зіткнень не зафіксовано.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак біля Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмів агресора біля Володимирівки, Разіного, Никанорівки, Родинського, Новоекономічного, Миролюбівки, Покровська, Звірового, Котлиного, Удачного, Новосергіївки та Філії.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 28 атак у районах Зеленого Гаю, Соснівки, Вороного, Січневого, Новоіванівки, Новогригорівки та у бік Новомиколаївки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили сім атак росіян в районі Полтавки.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну спробу прорвати оборону наших захисників в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили ворожу атаку на позиції Сил оборони.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

