Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Як змінилася ситуація на різних напрямках?

  • Російські війська 2 жовтня продовжували наступальні дії в Курській області та північній частині Сумщини, однак підтверджених просувань не мали.
  • Нещодавно російські війська просунулися на півночі Харківської області. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 жовтня, підтверджують їхній рух на захід від Вовчанського олійноекстракційного заводу у північно-західній частині Вовчанська.
  • На напрямку Великого Бурлука 2 жовтня ворог продовжував наступальні дії, проте без успіху.
  • На Куп'янському напрямку 2 жовтня російські війська також намагалися наступати, але просування не зафіксовано.
  • На напрямку Борової ворог 2 жовтня продовжував наступальні операції, однак підтверджених результатів немає.
  • На Лиманському напрямку нещодавно відбулося просування обох сторін. Кадри від 1 жовтня свідчать, що українські війська просунулися на північному сході селища Ямпіль (на південний схід від Лимана). Водночас відео від 30 вересня підтверджує просування росіян у північно-східній частині Ямполя та центральній частині Шандриголового.
  • На Сіверському напрямку російські війська, на жаль, досягли успіху. Геолокаційні матеріали від 1 жовтня підтверджують їхній вихід на територію Донецького металургійного заводу, що розташований на північ від Сіверська.

Як змінилася ситуація на лінії фронту / Карти ISW

  • У тактичному районі Костянтинівка – Дружківка 2 жовтня ворог намагався наступати, але підтверджених результатів немає.
  • Українські війська нещодавно просунулися в районі Добропілля. Кадри від 2 жовтня підтверджують звільнення населеного пункту Дорожнє, розташованого на південний схід від Добропілля.
  • На Покровському напрямку ворог нещодавно просунувся. Геолокаційні кадри від 1 жовтня свідчать про рух росіян на схід від села Балаган, що на схід від Покровська.
  • На напрямку Новопавлівки також зафіксоване просування росіян. Відео від 2 жовтня підтверджує їхню появу у центральній частині Зеленого Гаю, на південний захід від Новопавлівки.
  • На напрямку Великомихайлівки 2 жовтня російські війська продовжили наступальні дії, але результатів не досягли.

  • У східній частині Запорізької області ворог нещодавно просунувся. Геолокаційні матеріали від 1 жовтня підтверджують його рух на захід від Новоіванівки (північний схід від Гуляйполя), а також у центральній та західній частині самого села.
  • У західній частині Запорізької області також зафіксовані нові успіхи росіян. Відео від 1 жовтня підтверджує їхнє просування у південно-східній частині Степногірська (захід від Оріхова).
  • На Херсонському напрямку 2 жовтня російські війська здійснили обмежені атаки, але просунутися не змогли.

Що зараз відбувається на фронті?

  • Володимир Зеленський заявив, що на 2025 рік Росія мала амбітні плани щодо війни в Україні. Однак досягти ворогу вдалося мало.

  • За словами президента, Росія робить багато помилок. Саме тому потрібно підвищити тиск, аби змусити агресора закінчити війну, змінити свою політику.

  • За словами Олександра Сирського, українські захисники деокупували 2,2 квадратних кілометрів території на Добропільському напрямку та розсікли так званий "Добропільський виступ".