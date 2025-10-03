Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Скільки військових та техніки втратила Росія сьогодні?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога орієнтовно складають:
- особового складу – близько 1 113 430 (+970) осіб,
- танків – 11 225 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 297 (+1);
- артилерійських систем – 33 413 (+13);
- РСЗВ – 1 514 (+1);
- засобів ППО – 1 222 (+0);
- літаків – 427 (+0);
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 66 093 (+273);
- крилатих ракет – 3 793 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 63 325 (+77);
- спеціальної техніки – 3 970 (+0).
Втрати ворога на 3 жовтня 2025 / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Ворог має серйозні втрати на фронті: що відомо
У повномасштабній війні проти України Росія втратила вже більше людей, ніж у двох Чеченських війнах, загинули більше солдатів, ніж бійців СРСР в Афганістані. Однак і війна проти України загалом перевищила масштаби згаданих конфліктів. Чому ворог має такі суттєві втрати – читайте в нашій аналітиці.
На тлі війни та загибелі багатьох росіян, Влада Санкт-Петербурга провела тендер на модернізацію міського крематорію. Після розширення він може стати найбільшим у Європі, щоденно там планують проводити до 240 процедур.
Україна покращила свої результати щодо далекобійності, а тому тепер вражає ворога не лише в Україні, а й на його території. Удари з боку України дають результати для успіху в контрнаступальних операціях, а також нищать російське озброєння, логістику та нафтопереробні заводи.