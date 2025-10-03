Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Скільки військових та техніки втратила Росія сьогодні?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога орієнтовно складають:

  • особового складу – близько 1 113 430 (+970) осіб,
  • танків – 11 225 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 297 (+1);
  • артилерійських систем – 33 413 (+13);
  • РСЗВ – 1 514 (+1);
  • засобів ППО – 1 222 (+0);
  • літаків – 427 (+0);
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 66 093 (+273);
  • крилатих ракет – 3 793 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 63 325 (+77);
  • спеціальної техніки – 3 970 (+0).

Втрати росіян 3 жовтня
Втрати ворога на 3 жовтня 2025 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Ворог має серйозні втрати на фронті: що відомо

  • У повномасштабній війні проти України Росія втратила вже більше людей, ніж у двох Чеченських війнах, загинули більше солдатів, ніж бійців СРСР в Афганістані. Однак і війна проти України загалом перевищила масштаби згаданих конфліктів. Чому ворог має такі суттєві втрати – читайте в нашій аналітиці.

  • На тлі війни та загибелі багатьох росіян, Влада Санкт-Петербурга провела тендер на модернізацію міського крематорію. Після розширення він може стати найбільшим у Європі, щоденно там планують проводити до 240 процедур.

  • Україна покращила свої результати щодо далекобійності, а тому тепер вражає ворога не лише в Україні, а й на його території. Удари з боку України дають результати для успіху в контрнаступальних операціях, а також нищать російське озброєння, логістику та нафтопереробні заводи.