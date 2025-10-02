Знищення Мі-8 відбулося невипадково. Ведуча 24 Каналу Андріана Кучер зауважила, що у військових стояло завдання вполювати російський гелікоптер.

"Вони місяць над цим працювали, намагалися підіймати FPV-дрони з різних позицій, вимірюючи відстань, відстежуючи загалом рух роботи російської авіації, ворожих вертольотів. Для того, щоб розуміти приблизно, в який час вони підіймаються в небо, по яких позиціях працюють, де можна їх перехопити, на якій відстані", – пояснила вона.

Як здійснювали операцію?

Андріана Кучер зазначила, що раніше такі спроби були безрезультатними, враховуючи силу вітру або, наприклад, не зовсім чіткий кут і траєкторію руху FPV-дрона. А 29 вересня пілоти підняли БпЛА та спочатку намагалися вполювати російський К-52. Згодом зрозуміли, що їм не вистачить можливостей розвивати достатню швидкість для того, аби наздогнати цей вертоліт.

Коли вони вже розверталися, у цьому випадку можна сказати, що пощастило побачити російський Мі-8. Вони вже рухались на нього. Це було, так би мовити, лобове зіткнення. Загалом хлопці кажуть, що чітко розуміли, що це єдиний спосіб уразити російський вертоліт, повністю збити його. Це можливо тільки при такому зіткненні "лоб в лоб", що і було реалізовано,

– сказала ведуча.

За її словами, наші захисники з 59 окремої штурмової бригади розповідали, що за відчуттями цей момент для них був схожий на звільнення Херсона, в якому вони теж брали участь.

Збиття Мі-8 FPV-дроном: що відомо?