У ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу Роман Світан пояснив, чому така операція є складною. Він наголосив, що успіх залежить від високих навичок операторів, точності підходу та швидкої взаємодії між розвідкою й ударними підрозділами.

Дивіться також Як утворився один з найефективніших підрозділів БпЛА "Фенікс"

Чому складно збити вертоліт FPV-дроном?

Збиття російського Мі-8 FPV-дроном стало прикладом разючої диспропорції у вартості: безпілотник коштує близько 500 доларів, тоді як ворожа машина оцінюється у 6 – 10 мільйонів. Подібні епізоди завдають противнику великих збитків і водночас підтверджують ефективність дешевих рішень.

Потрібно бути хорошим професіоналом, щоб збити вертоліт FPV-дроном: по-перше, потрапити, по-друге, підійти,

– зазначив Світан.

Складність операції полягає у великій площі ротора, який створює потужні потоки повітря й заважає безпілотнику наблизитися. Для виконання завдання потрібна точність, правильний момент атаки та чітка координація дій.

Використання швидкісних FPV-дронів, здатних розвивати до 200 – 250 км/год, розширює можливості і дозволяє виконувати складніші завдання проти авіаційних цілей.

FPV-дрони проти російських вертольотів

FPV-дрони вже не обмежуються діями по наземних об'єктах. Вони становлять загрозу й для вертольотів, які працюють на низьких висотах, що змінює баланс сил у повітрі.

Та зона, kill zone, про яку говорив Мадяр, розширюється. Розширюється не лише по землі, а й по повітрю,

– пояснив він.

Залежно від завдання застосовуються різні типи апаратів: повільніші дрони ефективні під час атак на малих швидкостях, тоді як швидкісні здатні переслідувати ціль. Це формує ширшу зону безпеки та створює додаткові ризики для російської авіації, яка намагається діяти поблизу лінії фронту.

Чи можуть FPV-дрони загрожувати і літакам?

Безпілотники вже розглядаються як потенційна загроза не лише для вертольотів, а й для літаків, особливо під час польотів на низьких висотах. Уразливим місцем може стати повітрозабірник двигуна, куди дрон здатен спричинити критичне ураження.

Навіть якщо FPV-дрон зайде в повітрозабірник, це може спричинити катастрофу російського літака. Я думаю, недалеко той час, коли наші дрони будуть збивати російські літаки,

– зазначив Світан.

Водночас він підкреслив, що на відстані 10 – 12 км такі апарати поки що не дістають, тому масове застосування проти авіації залежить від розвитку технологій і тактичних помилок противника.

Знищення російського гелікоптера Мі-8 FPV-дроном, що відомо: