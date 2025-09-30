В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса Роман Свитан объяснил, почему такая операция является сложной. Он отметил, что успех зависит от высоких навыков операторов, точности подхода и быстрого взаимодействия между разведкой и ударными подразделениями.

Смотрите также Как образовалось одно из самых эффективных подразделений БпЛА "Феникс"

Почему сложно сбить вертолет FPV-дроном?

Сбитие российского Ми-8 FPV-дроном стало примером поразительной диспропорции в стоимости: беспилотник стоит около 500 долларов, тогда как вражеская машина оценивается в 6 – 10 миллионов. Подобные эпизоды наносят противнику большой ущерб и одновременно подтверждают эффективность дешевых решений.

Нужно быть хорошим профессионалом, чтобы сбить вертолет FPV-дроном: во-первых попасть, во-вторых подойти,

– отметил Свитан.

Сложность операции заключается в большой площади ротора, который создает мощные потоки воздуха и мешает беспилотнику приблизиться. Для выполнения задачи нужна точность, правильный момент атаки и четкая координация действий.

Использование скоростных FPV-дронов, способных развивать до 200 – 250 км/ч, расширяет возможности и позволяет выполнять более сложные задачи против авиационных целей.

FPV-дроны против российских вертолетов

FPV-дроны уже не ограничиваются действиями по наземным объектам. Они представляют угрозу и для вертолетов, которые работают на низких высотах, что меняет баланс сил в воздухе.

Та зона, kill zone, о которой говорил Мадьяр, расширяется. Расширяется не только по земле, но и по воздуху,

– объяснил он.

В зависимости от задачи применяются различные типы аппаратов: медленные дроны эффективны при атаках на малых скоростях, тогда как скоростные способны преследовать цель. Это формирует широкую зону безопасности и создает дополнительные риски для российской авиации, которая пытается действовать вблизи линии фронта.

Могут ли FPV-дроны угрожать и самолетам?

Беспилотники уже рассматриваются как потенциальная угроза не только для вертолетов, но и для самолетов, особенно во время полетов на низких высотах. Уязвимым местом может стать воздухозаборник двигателя, куда дрон способен вызвать критическое поражение.

Даже если FPV-дрон зайдет в воздухозаборник, это может повлечь катастрофу российского самолета. Я думаю, недалеко то время, когда наши дроны будут сбивать российские самолеты,

– отметил Свитан.

В то же время он подчеркнул, что на расстоянии 10 – 12 км такие аппараты пока не достают, поэтому массовое применение против авиации зависит от развития технологий и тактических ошибок противника.

Уничтожение российского вертолета Ми-8 FPV-дроном, что известно: