Про це пише 24 Канал з посиланням на командувача СБС ЗСУ Роберта Бровді (Мадяр).
Як ЗСУ FPV-дроном знищили російський гелікоптер Мі-28?
Українські військові збили російський гелікоптер Мі-28 за допомогою FPV-дрона. Про це "Мадяр" повідомив в понеділок, 29 вересня.
Гелікоптер Мі-28 дроном FPV знищили пілоти 59 бригади Сил Безпілотних Систем,
– інформував він.
"Мадяр" також опублікував ефектні кадри бойової роботи, на яких видно знищення російського гелікоптера.
СБС FPV-дроном знищили російський гелікоптер Мі-28: дивіться відео
Втрати росіян: останні новини
Втрати російських загарбників за минулу добу склали 1080 осіб. Також Сили оборони знешкодили 7 танків, 53 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 617 безпілотних літальних апаратів, 43 крилаті ракети, 111 одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки окупантів.
Також вдосвіта 25 вересня на Запорізькому напрямку було збито російський літак Су-34, який здійснював терористичні атаки на Запоріжжя із застосуванням керованих авіабомб.
Також нещодавно кілька ворожих літаків та берегові РЛС стали черговими цілями "Примар" ГУР у Криму. Так, під час рейду на півострів спецпризначенці спалили 2 транспортних літаки російських загарбників Ан-26, а також уразили ворожі радіолокаційну станцію надводної обстановки та берегову РЛС МР-10М1 "Мис М1".