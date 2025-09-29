Про це пише 24 Канал з посиланням на командувача СБС ЗСУ Роберта Бровді (Мадяр).

Як ЗСУ FPV-дроном знищили російський гелікоптер Мі-28?

Українські військові збили російський гелікоптер Мі-28 за допомогою FPV-дрона. Про це "Мадяр" повідомив в понеділок, 29 вересня.

Гелікоптер Мі-28 дроном FPV знищили пілоти 59 бригади Сил Безпілотних Систем,

– інформував він.

"Мадяр" також опублікував ефектні кадри бойової роботи, на яких видно знищення російського гелікоптера.

СБС FPV-дроном знищили російський гелікоптер Мі-28: дивіться відео

