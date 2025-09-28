Про це в ефірі 24 Каналу розповів професор американських студій Інституту Клінтон Скотт Лукас, додавши, що Кіт Келлог, Майк Волт і розвідувальні служби точно говорили йому про проблеми росіян. Але якщо він слухає Джей Ді Венса чи Стіва Віткоффа, то його думка точно буде іншою.

Які серйозні труднощі переживає Росія?

Заява про "паперового тигра" не була просто жартом, а констатацією реальності. Колись Росія мала другу за величиною армію світу. Зараз вона не є навіть найефективнішою армією у Європі, адже Україна довела, що її не можна просто взяти й захопити.

Тобто "друга" за силою армія світу" уже 15 місяців намагається захопити одне місто в Донецькій області – Покровськ. Україна проводить успішні контратаки, не використовуючи навіть американські та європейські ракети далекої дальності, бо США не дали на це дозволу.

Україна власними силами, зокрема дронами, вивела з ладу близько 20% російських нафтопереробних заводів. Вдалося зупинити газопроводи, атакувати нафтохімічні підприємства, залізничні вузли,

– сказав Скотт Лукас.

У Росії ВВП практично дорівнює нулю. Інфляція залишається високою, її рівень дещо знизили, щоб уникнути рецесії. Російська економіка може зіткнутися зі стагфляцією, ростом інфляції та загрозою рецесії. Країна вже відчуває труднощі із задоволенням потреб населення, адже покриває воєнні запити.

"Всі проблеми починаються з бензину. Росія зіткнулася з нестачею пального. Причин для цього багато, а одна з ключових – удари України по НПЗ. Коли Путін визнав дефіцит, то це свідчить про серйозність ситуації", – підсумував Клінтон Скотт Лукас.

Україна продовжує атакувати російські НПЗ