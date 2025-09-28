Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Майка Келлера, які цитує DW.

Як генерал НАТО оцінює удари України по російських НПЗ?

За словами заступника командувача ініціативи НАТО з підтримки України (NSATU), українці стають дедалі кращими в тому, щоб прицільно вражати військові цілі та в глибині російської території.

"Це питання можливостей, а можливості – це персонал, техніка та підготовка", – наголосив німецький генерал.

Окрім того, військове співробітництво України з НАТО розширюється, зокрема в частині далекобійної зброї, і, за словами Келлера, вигоду від цього отримують не лише українські сили.

Ми були б дурнями, якби не використали всю зібрану інформацію для власного розвитку. Якщо ми не зможемо позбавити наших солдатів від тих випробувань, через які вже пройшли українці, то ми як військові керівники не виконаємо свою місію,

– зазначив представник НАТО.

Келлер додав, що безпілотні технології залишаються ключовим об’єктом інтересу, проте європейські партнери також стежать за загальними змінами у веденні війни.

"І ми цьому вчимося", – додав він.

Водночас німецька армія вже розпочала закупівлі баражувальних боєприпасів і готується найближчим часом впровадити нові системи ППО, орієнтовані на боротьбу з безпілотниками.

До речі, генерал-лейтенант Повітряних сил США у відставці Девід Дептула в етері 24 Каналу наголосив, що удари України по російських НПЗ можуть стати одним із ключових інструментів перемоги у війні. Ця кампанія одночасно послаблює військові можливості Росії та підриває політичні позиції Кремля.

По яких російських НПЗ Україна завдала ударів нещодавно?