Чому завод припинив роботу?

Внаслідок атаки дронів на заводі розпочалася пожежа, тому довелося припинити виробництво моторного пального, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Українські дрони б'ють точно: експорт дизелю з Росії упав до мінімуму за 5 років

За даними джерел, вогонь охопив установку з виробництва конденсату, де виготовляли бензин і дизельне пальне. Вона має потужність у 3 мільйони тонн на рік.

Тепер Астраханський газопереробний завод, який знаходиться за 1 675 кілометрів від кордону з Україною, на березі Каспійського моря, зможе повернутися до роботи лише за кілька тижнів, а то й декілька місяців.

У "Газпромі" коментувати ситуацію на заводі відмовилися.

Втім, у понеділок губернатор регіону Ігор Бабушкін повідомляв, про атаку дронів на промислове підприємство, щоправда, не називаючи конкретний об'єкт.

А згодом на Санкт-Петербурзькі товарній біржі припинили продавати потові партії пального, які постачає Астраханський завод.

Зауважимо, що підприємство вже зазнавало атак українських дронів на початку лютого 2025 року. Тоді теж зупинили виробництво пального. Джерела повідомляють, що пошкоджений внаслідок тієї атаки цех відновив свою роботу лише в кінці серпня.

Важливо! Астраханський газопереробний завод (АГПЗ), розташований у південній частині Росії, є одним із найбільших об'єктів переробки газу та конденсату в регіоні. Підприємство входить до складу Астраханського газового комплексу, який був заснований у 1981 році. У 2024 році завод переробив 1,8 мільйона тонн стабільного конденсату, випустивши 800 тисяч тонн бензину, 600 тисяч тонн дизелю та 300 тисяч тонн мазуту.

Удари України по НПЗ Росії: що відомо?