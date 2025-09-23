Як скоротився експорт дизелю з Росії?
Від початку серпня 2025 року Україна вразила 16 із 38 російських НПЗ, деякі з них – по кілька разів. Серед них – один із найбільших заводів країни, розташований у Рязані потужністю 340 тисяч барелів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.
За підрахунками дослідницької групи Energy Aspects, через українські удари російські НПЗ втратили потужності нафтопереробки на понад 1 мільйон барелів на добу.
Якщо нинішні темпи атак України збережуться, експорт дизеля у вересні впаде до найнижчого місячного рівня з 2020 року, підрахували фахівці.
Схоже, це найрезультативніша кампанія, яку Україна проводила досі,
– зазначив Бенедикт Джордж із компанії Argus.
На сьогодні Росія залишається другим у світі постачальником дизелю:
- близько половину обсягів імпортує до Туреччини;
- решту – на ринки Західної та Північної Африки, а також у Бразилію.
Хоча Москва у 2025 році обмежила експорт бензину, продажі дизеля за кордон поки що не підпадали під заборони.
Однак, за даними російського пропагандистського видання ТАСС, профільні відомства в Росії наразі розглядають можливість запровадити обмеження на постачання дизельного пального за кордон до кінця 2025 року та продовжити заборону на експорт бензину.
Важливо! Нині у Росії діє заборона на експорт бензину для всіх учасників ринку, включно з нафтопереробними заводами, до 30 вересня, а для компаній, які не є виробниками, – до 31 жовтня.
Як Україна атакує НПЗ Росії?
Протягом літа Україна систематично завдавала ударів дронами по російських НПЗ. Лише в серпні під атаки потрапили понад десять підприємств, що спричинило зупинку близько 17% потужностей російської нафтопереробки.
А в ніч проти 20 вересня українські сили безпілотних систем атакували Саратовський та Новокуйбишевський нафтопереробні заводи, повідомили в Генштабі. Внаслідок ударів на обох об’єктах сталися масштабні вибухи та пожежі.
На тлі цих атак в Росії змушені були посилити правила біржових торгів дизельним пальним. Зокрема, російське Міненерго обмежило щоденне підвищення цін із відвантаженням залізницею чи трубопроводом з 0,5% до 0,01%. Крім того, ввели обмеження на максимальний обсяг закупівель для одного учасника торгів.