Як і чому змінилися правила біржових торгів?

У Росії посилили правила біржових торгів дизельним паливом через «позапланові зупинки» НПЗ та підвищений попит, повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське російське ЗМІ "Комерсант".

Міненерго Росії знизило ліміт добового зростання котирувань з відвантаженням залізницею та трубою з поточних 0,5% до 0,01%, а також обмежило обсяг закупівлі одним учасником торгів.

Окрім цього Санкт-Петербурзька товарно-сировинна біржа посилила правила торгів дизпаливом, щоб зупинити зростання цін на цей товар. Причина – "позапланові зупинки" нафтопереробних заводів та підвищений попит на пальне через теплу погоду у вересні.

Гуртові ціни на дизпаливо вже обмежені. Нові обмеження можуть охолодити ринок, але не вирішать проблему дефіциту. Стабілізувати ситуацію, як очікується, зможуть завершення наприкінці вересня "позапланових ремонтів" на деяких НПЗ.

Яка ситуація з пальним в Росії?

Дефіцит пального охопив щонайменше 20 регіонів Росії та окуповані території України, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Паливна криза в Росії розгортається через низку факторів:

Цьому сприяли удари українських дронів по НПЗ Росії. З 2 серпня вийшли з ладу 13 нафтопереробних заводів, які сукупно мають потужність 119,2 мільйона тонн на рік.

Російському Міненерго та нафтовим компаніям навіть довелося терміново переглядати терміни планового ремонту заводів, аби наростити постачання палива для внутрішнього ринку.

Додало проблем і штучне обмеження пропозиції пального, яке запровадили великі державні компанії:

"Роснєфть";

"Лукойл";

"Газпром Нєфть";

"Татнєфть";

та "Сургутнєфтєгаз".

Вони постійно затримують відвантаження законтрактованого пального іншим АЗС на користь власних заправних станцій. Їм вигідніше платити 5% штрафи за невиконані зобов'язання, ніж постачати бензин на ринок.

Що відомо про удари по НПЗ Росії?