Як росте дефіцит пального в Росії?
Разом із дефіцитом пального по всій Росії зростає вартість нафтопродуктів. За даними Санкт-Петербурзької біржі, 17 вересня ціна бензину марки АІ-92 досягла 73,2 тисячі рублів за тонну, встановивши історичний рекорд, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Паливна криза в Росії розгортається через низку факторів:
- Цьому сприяли удари українських дронів по НПЗ Росії. З 2 серпня вийшли з ладу 13 нафтопереробних заводів, які сукупно мають потужність 119,2 мільйона тонн на рік.
- Російському Міненерго та нафтовим компаніям навіть довелося терміново переглядати терміни планового ремонту заводів, аби наростити постачання палива для внутрішнього ринку.
До дефіциту також призвів низький рівень запасів у роздрібних мережах: через високу облікову ставку й дорогі кредити регіональні оператори АЗС не змогли сформувати резерви, що вже спричинило закриття заправок у Бєлгородській та Володимирській областях,
– зазначає розвідка.
Додало проблем і штучне обмеження пропозиції пального, яке запровадили великі державні компанії:
- "Роснєфть";
- "Лукойл";
- "Газпром Нєфть";
- "Татнєфть";
- та "Сургутнєфтєгаз".
Вони постійно затримують відвантаження законтрактованого пального іншим АЗС на користь власних заправних станцій. Їм вигідніше платити 5% штрафи за невиконані зобов'язання, ніж постачати бензин на ринок.
За даними Politico, через кризу продажі бензину в Росії впали до мінімального рівня за останні 2 роки:
- обсяги реалізації бензину марки А-92 впали на 21,7% у вівторок, опустившись до 15 600 тонн – це мінімум із 2023 року;
- продажі А-95 також скоротилися – на 15,5% у порівнянні з попереднім днем, досягнувши лише 12 060 тонн.
У короткостроковій перспективі, зокрема взимку 2025/2026 років, це призведе до погіршення соціально-економічної ситуації в рф, зростання залежності від імпорту палива з білорусі, Казахстану й Китаю, а також до додаткових ризиків у логістиці, передусім для потреб окупаційної армії,
– прогнозують в розвідці.
Паливна криза в Росії: що відомо?
Україна завдає все більше успішних атак по нафтопереробних заводах Росії. При цьому безпілотники вражають найбільші НПЗ країни-агресорки, а удари повторюють знову, як тільки росіяни відновлять роботу заводів.
Внаслідок атак на НПЗ у РФ поглиблюється паливна криза, що охоплює дедалі більше регіонів та спричиняє дефіцит бензину. Через перебої з постачанням закриваються незалежні АЗС, а зупинка заводів призвела до зростання цін на паливо на 40–50% від початку року.
Подорожчання бензину також розганяє інфляцію: темпи зростання цін у паливному секторі вже випереджають загальний показник у країні.