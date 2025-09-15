Як будуть обмежувати імпорт пального з Індії?
У понеділок, 15 вересня, СБУ спрямувала до Енергетичної митниці вимогу з обмеження імпорту пального з Індії. Обмеження почнуть діяти з 1 жовтня, пише 24 Канал з посиланням на Enkorr.
Важливо! У серпні 2025 року в Україну було завезено 119 тисяч тонн індійського дизеля, що склало 18% від загального імпорту.
За оцінками румунських трейдерів, після обмеження постачання з Індії зросте попит на паливо з інших південних напрямків. Інші трейдери додають, що досі не зрозуміло, де можна буде закупити зимове дизпаливо за прийнятною ціною.
Частково ми будемо постачати з Середземномор’я, але головним джерелом буде Близький Схід. Але, вочевидь, премії на наступні періоди будуть значно вищими,
– зазначили в найбільшій незалежній компанії з дистрибуції палива в Румунії Oscar Downstream.
Чим будуть замінювати пальне з Індії?
Як зазначається, у серпні відновилися постачання до румунської Констанци з Італії та Саудівської Аравії. Останній раз паливо з цих країн надходило восени 2024 року.
Великі обсяги з Індії закупалися не тому, що іншого продукту на ринку не було, а тому, що індійське паливо було дешевшим. Ринок налаштується під інші напрямки й ціни. Наприклад, у серпні ми вже привезли партії дизелю з заводу SARAS,
– повідомив ще один оператор.
Постачальники танкерних партій також не очікують проблем із забезпеченням. Аналітики вважають, що паливом інших компаній можна компенсувати індійські обсяги з Констанци.
Що потрібно знати про пальне з Індії?
Попри міжнародний тиск, Індія не тільки не відмовляється від російської нафти для своїх НПЗ, але й планує збільшити її закупівлі у вересні на 10-20%. Це рішення пояснюють економічною вигодою завдяки значним знижкам від російських постачальників.
У вересні обсяги постачань російської нафти досягли тримісячного максимуму. Це відбулося, зокрема, через зміну Кремлем логістичних маршрутів експорту.