Скільки Росія постачає нафти до Індії?

У 2024 році постачання російської нафти до Індії перевищили 1,7 мільйона барелів на день. Це дозволило країні увійти в трійку лідерів за імпортом "чорного золота" Москви, повідомляє 24 Канал з посиланням на Visual Capitalist.

Близько третини від усіх поставок російської нафти закуповує найбільший за капіталізацією на ринку конгломерат Індії – компанія Reliance Industries.

За даними Інституту енергетики, п'ятірку найбільших постачальників сирої нафти до Індії минулого року склали:

Росія – 1 754 тисячі барелів на день;

Ірак – 1 005 тисячі барелів на день;

Саудівська Аравія – 622 тисячі барелів на день;

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) – 435 тисячі барелів на день;

та США – 158 тисяч барелів на день.

Хто найбільші постачальники нафти до Індії / Visual Capitalist

Як бачимо, Росія значно обігнала за обсягами імпорту усіх інших постачальників нафти.

З Іраку Індія закуповує близько 30% від усіх нафтових поставок, лише Китай купує більше.

Водночас імпорт американської нафти у 2024 році склав усього 158 тисяч барелів на добу, тобто менш ніж десяту частину від загального імпорту.

Після вторгнення Росії в Україну імпорт російської нафти Індією різко зріс, що посилило напруженість у відносинах із США,

– зазначає видання.

Це призвело до запровадження Вашингтоном руйнівних тарифів, після чого великі НПЗ Індії заявили, що придбають великі партії нафти у США, аби скоротити торгівельний дисбаланс між країнами.

Зокрема, Indian Oil Corp у серпні придбала 5 мільйонів барелів нафти зі США.

А компанія Reliance Industries закупила ще 2 мільйони барелів американської нафти.

Що відомо про тарифи СЩА проти Індії?