Чому країни скасовують поставки нафти?

Саудівська Аравія та Ірак припинили постачати сиру нафту на нафтопереробний завод Nayara Energy Ltd після того, як ЄС запровадив проти нього санкції, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Saudi Aramco, так само як і іракська SOMO, призупинила продаж сирої нафти компанії Nayara після заходів блоку. Індійський НПЗ востаннє отримав поставку Arab Light 18 липня та Basrah Heavy – 29 липня. Це зробило його повністю залежним від переробки російської нафти.

Чому запровадили санкції проти Nayara Energy? У липні компанія Nayara постраждала від санкцій ЄС через 49% акцій, що належать російській "Роснєфті". Останні санкції спрямовані на подальше скорочення доходів Кремля від енергетики, основна частина яких надходить від експорту нафти до Індії та Китаю.

Після рішення ЄС компанія Nayara стикається з проблемами з оплатою та доставкою. Фірма знизила ставки на обробку та спирається на пул танкерів з тіньового флоту для поставок. Тим часом другий за величиною приватний нафтопереробний завод Індії звернувся до уряду за допомогою у пошуку банківських каналів та суден для потоків нафти та продуктів харчування.

Зауважте! Імпорт компанії Nayara допоміг збільшити поставки Індії з Росії на 88 000 барелів на день минулого місяця до загальної кількості 1,69 мільйона барелів на день.

Як Індію карають за купівлю російської нафти?