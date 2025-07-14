Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал DALLAS. Розслідування стало можливим завдяки отриманню від центру "Миротворець" пакету даних щодо більш як 60 ідентифікованих капітанів суден тіньового флоту РФ.

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Як функціонує танкер SABLE?

Розслідувачі зазначили, що нафтовий танкер SUEZ VASILIS (IMO 9524451) був побудований у 2011 році та ходив під прапором Маршаллових островів. В березні 2021 року цей танкер змінив менеджера, а разом із ним – прапор та назву, ставши ліберійським танкером NAUTILUS I. У листопаді 2022 року, тобто вже під час російської повномасштабної агресії, танкер ще раз змінив власника, менеджера, прапор та назву. В розслідуванні цей танкер фігурує під прапором Панами із назвою SABLE.

Капітаном цього судна є росіянин Михайло Гущин. Аналітикам вдалося отримати в розпорядження його поштову скриньку.

З цього стало відомо, що Гущин підписав капітанський контракт із представником менеджера корабля Prominent Shipmanagement Limited на борту корабля в порту російського міста Приморськ у Ленінградській області.

Михайло Гущин, його паспорт та контракт на виконання функцій капітана / Фото DALLAS

Із судового журналу SABLE за друге півріччя 2023 року можна побачити, що танкер встиг здійснити два переходи з Мурманська у Росії до Мʼянми. Після зупинки на якірній стоянці біля Мальти в жовтні 2023 року, 05 листопада танкер прибув в Приморськ, де на нього і зайшов новий капітан.

У аналітиків є також чіткі докази того, що корабель під керівництвом Гущина здійснив принаймні два переходи в Китай.

Щодо першого плавання у розслідувачів немає точної характеристики вантажу (тип та кількість нафти), втім є дані щодо маршруту та складу команди.

Так, перебувавши у Середземному морі, 20 листопада 2023 року Гущин зробив скриншот маршруту судна SABLE. Згідно з даними, танкер прямував із Приморська (Росія) до китайського порту Чжоушань, а орієнтовною датою прибуття було зазначено 20 грудня 2023 року.

Маршрути слідування танкера SABLE, зарплатна відомість та склад команди / Фото DALLAS

Ще до завершення цього рейсу, 19 грудня, Гущин отримав лист із новими інструкціями. Представники Газпромнєфть повідомили, що після проходження чинного маршруту йому слід прямувати до Суецького каналу для подальших вказівок. У листі зазначалося, що наступне завантаження ймовірно відбудеться в Мурманську 8 – 9 лютого 2024 року. Планувалося перевезення 140 тисяч тонн сирої нафти російської марки "Новий Порт" – арктичного походження, для видобутку якої Росія збудувала розгалужену інфраструктуру.



Лист, який отримав Гущин від Газпромнєфть / Фото DALLAS

Водночас судно формально перебувало під панамським прапором, попри те, що замовник перевезення, сам вантаж і екіпаж (за винятком одного білоруса) були російськими.

Чи проводить тіньовий флот Росії розвідувальну діяльність?

Аналітики зазначають, що танкер SABLE прибув до Мурманська навіть раніше від запланованого терміну. Скриншоти прокладеного маршруту поблизу узбережжя Норвегії показують, що розрахунковий час прибуття до російського порту призначення становив 3 або 4 лютого.

Водночас наведені нижче скриншоти викликають кілька запитань. На фото, зробленому Гущиним 24 січня 2024 року, вказані координати перебування SABLE – 58°05.00' N, 009°20.00' E. Через шість днів, 30 січня 2024 року, Гущин зробив ще одне фото – на ньому координати вже інші: 66°27.67' N, 008°00.74' E. При цьому візуально корабель майже не змінив свого положення.

Координати перебування танкера SABLE / Фото DALLAS

Якщо перевірити перші координати (58°05.00' N, 009°20.00' E), то з'ясовується, що це точка у протоці Скагеррак між Ютландією та Скандинавським півостровом, яка взагалі не лежить на маршруті руху судна.

Таким чином, постають два запитання:

чому на скрині навігаційної системи судна від 24 січня координати не відповідають фактичному розташуванню?

що робив корабель упродовж шести днів майже на одному місці біля західного узбережжя Норвегії?

На жаль, пошта Гущина не містить відповідей на ці питання. Водночас, за даними української військової розвідки (ГУР), Росія використовує тіньовий флот як елемент гібридної війни. Зокрема, російські танкери активно застосовують спуфінг навігаційних даних, тож таку суттєву розбіжність у координатах можна пояснити саме цим.

Також, за даними ГУР, встановлено випадки участі суден тіньового флоту у розвідувальних і диверсійних операціях, зокрема в Балтійському морі, де вони ведуть спостереження за військово-морською інфраструктурою, підводними кабелями та іншими критичними об'єктами. Перебування російського танкера біля берегів країни-члена НАТО може пояснюватися саме цим.

Як цей танкер прямував із Мурманська до порту Шуйдонг у Китаї?

02 лютого Гущин отримав від керівництва додаткові вказівки. Зокрема, йшлося про те, що в Мурманську на танкер завантажать не нафту марки "Новий порт", як планувалося раніше, а 140 тисяч тонн іншої російської арктичної нафти – марки ARCO.

Згодом, 4 – 5 лютого 2024 року, капітан зафіксував процес завантаження на фото. Цікаво, що нафту передавали шляхом перевалки з одного танкера на інший, що потенційно створює додаткову екологічну загрозу.

Усе це відбувалося в Кольській затоці поблизу Мурманська. Гущин також зберіг маршрут руху судна.

Маршрут руху танкера SABLE та завантаження на нього нафти біля Мурманська / Фото DALLAS

13 лютого, після проходження Ла-Маншу, Гущин надіслав звіт представникам Газпромнєфті. У документі видно, що танкер тримав курс на Суецький канал. Однак особливої уваги заслуговує інше – у цьому звіті також зазначено кінцевий пункт маршруту: китайський порт Шуйдонг (SHUIDONG), куди танкер мав прибути 18 березня 2024 року.

Кінцевою точкою прибуття танкера був китайський порт Шуйдонг / Фото DALLAS

До Китаю SABLE дісталася майже без затримок. Розвантаження російської нафти було заплановано на 19 – 21 березня 2024 року. Журналісти отримали Excel-таблицю, яку Гущин заповнив для китайського порту, де вказано порядок вивантаження суден. SABLE зазначено під номером 1. Цю інформацію про дати вивантаження в Шуйдонзі підтверджує і лист Гущина до Сингапуру, куди судно мало вирушити після візиту в Китай.

Ось світлини, які Гущин зробив 19 – 20 березня 2024 року поблизу китайського узбережжя – вони символічно завершують цей рейс із Мурманська до Китаю.

Фото, які зробив Гущин наприкінці поїздки до китайського порту / Фото DALLAS

Що відбувалося із танкером далі?

10 січня 2025 року США запровадили новий пакет санкцій, спрямований проти російського тіньового флоту. До списку потрапили танкер SABLE і його менеджер – компанія Prominent Shipmanagement Limited.

Відтак подальші дії з боку Росії були доволі передбачуваними. Уже 1 лютого SABLE змінив і прапор, і назву: тепер судно ходить під прапором Барбадосу та має назву SABINA. 20 лютого змінився й менеджер – ним стала компанія GLORY SHIPPING HK LTD. А 1 травня 2025 року судно ще раз змінило прапор – цього разу на Коморські Острови.

На момент підготовки цього розслідування колишній SABLE знову здійснив перехід до Китаю, куди прибув наприкінці червня. Зараз танкер прямує до Суецького каналу після проходження Сингапуру.



Куди зараз прямує танкер SABINA/SABLE / Фото DALLAS

Що це означає? Розслідувачі наголошують, що не можна стверджувати, що санкції не дають результату – це не так. Як видно, росіяни та їхні партнери змушені реагувати: витрачають час і ресурси на зміну прапорів, перереєстрацію суден, заміну менеджерів і власників. Проте, попри це, танкери продовжують постачати нафту, обходячи обмеження. Ба більше – якщо порівняти санкційні списки, то SABINA/SABLE перебуває лише під санкціями США. Ані ЄС, ані Велика Британія досі не включили це судно до своїх списків – і це потребує негайного виправлення.

Крім того, потрібні більш жорсткі заходи: заборона на захід таких танкерів у порти, ретельніша перевірка документів та страхування, відстеження фінансових транзакцій і санкції проти банків, які беруть участь у тіньових схемах.

Є й певні позитивні зрушення. Нещодавно до санкцій проти тіньового флоту приєдналася Австралія. Торік Об'єднані Арабські Емірати заборонили вхід до своїх портів суднам під прапором Есватіні – країни, що не має виходу до моря. А з 1 липня цього року Німеччина посилила контроль над танкерами, які проходять її територіальними водами: у них перевіряють наявність страхового покриття на випадок нафтового забруднення.

Утім ці дії мають тимчасовий характер. Наприклад, у січні цього року китайська портова корпорація Shandong Port Group заборонила обслуговувати танкери, які перебувають під санкціями США. Але, як показує архів капітана Гущіна, його судно цілком могло не заходити до порту. Отже, Китай може скільки завгодно “закривати порти”, проте російську нафту він і надалі прийматиме у відкритому морі. Те, що підсанкційна SABLE/SABINA продовжує транспортування нафти, свідчить: Китай не планує зупиняти ці постачання.

У квітні 2025 року Естонія затримала у своїх водах танкер, який імовірно входить до тіньового флоту. На борту виявили низку порушень, і судну заборонили продовжувати рух до усунення проблем, але згодом відпустили.

Тож не дивно, що Росія починає чинити спротив. У травні естонські ВМС намагалися перехопити танкер з нафтою, який ішов до Росії та перебуває під санкціями Великої Британії. Для операції залучили гелікоптер, літак і патрульний катер EML Raju. У відповідь Росія підняла в небо винищувач Су-35С для прикриття судна. Танкер відмовився змінити курс і зупинився на якорі біля острова Гогланд у східній частині Балтійського моря.

За останніми даними, Росія почала супроводжувати танкери військовими кораблями. Це свідчить про критичну залежність РФ від нафтового експорту. Водночас тіньовий флот – це не причина, а наслідок. Наслідок того, що раніше не було впроваджено достатньо жорстких санкцій проти російської нафти та енергетичного сектору загалом. Тільки зниження ціни на російську нафту та вторинні санкції проти її покупців можуть справді послабити Росію.