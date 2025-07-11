Про це пише 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське видання "Известия", яке отримало інформацію зі своїх джерел.

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Чи планує Росія відновлювати корабель "Адмірал Кузнєцов"?

Посадовець, ознайомлений з питанням ремонту корабля, зауважив, що модернізацію авіаносця наразі припинено. Це рішення, ймовірно, є правильним, – говорить колишній командувач Тихоокеанським флотом РФ адмірал Сергій Авакянц.

На думку адмірала, авіаносець зовсім не сучасний, дорогий та неефективний у сучасні війні. До того ж його може легко знищити будь-яка українська чи західна зброя. Якщо ж Росія відмовиться від подальшого ремонту "Адмірала Кузнєцова", то його можна буде розрізати на металобрухт і утилізувати.

Зауважимо, що у жовтні 2018 року авіаносець "Адмірал Кузнєцов" був пошкоджений під час аварії із затопленням сухого дока під Мурманськом. У грудні 2019 року сталася масштабна пожежа на палубі корабля.

Кілька років "Адмірал Кузнєцов" ржавіє на ремонті / Фото з росЗМІ

Цікаві події на кораблі відбувалися протягом всього часу його вдаваного "ремонту" – то плавучий док потоне, то кран впаде, то пожежа почнеться. На судні також часто виявляли різні "таємничі дефекти", за допомогою яких можна було красти гроші, виділені начебто на їхнє усунення. У 2024 році росіяни навіть говорили, що на "Адміралі Кузнєцовому" ледь не трапився теракт, спланований "українськими спецслужбами".

Керівництво військового флоту країни-агресора РФ спершу планувало вивести авіаносець з експлуатації, але згодом корабель почали ремонтувати. У 2022 році навіть були заяви, що судно вийде на бойове чергування. Однак модернізувати "Адмірала Кузнєцова".

До слова, екіпаж, який служив на авіаносці, ймовірно, воює проти України у складі так званого механізованого батальйону "Фрегат", що належить 1 гвардійській танковій армії Росії. Військових помічали в боях у районі Харкова, а пізніше – в районі Покровська.