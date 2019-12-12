Горить єдиний авіаносець Росії "Адмірал Кузнєцов", є постраждалі: фото, відео

У Мурманській області Росії загорівся крейсер-авіаносець "Адмірал Кузнєцов". Постраждали щонайменше 6 людей. Пожежа сталася 12 грудня.

Пожежа на крейсері спалахнула під час ремонтних робіт, повідомляє ТАСС. Наразі з верхньої палуби йде густий чорний дим, площа пожежі – близько 600 квадратних метрів.

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На місці події уже працюють рятувальники. Станом на 10.30 загорілося дизельне паливо.

Mash у телеграм-каналі повідомляє, що 6 людей вдалося евакуювати. Досі триває пошук ще однієї особи. Всього – 3 постраждалих, у одного з них черепно-мозкова травма, а в двох інших – отруєння.



Пожежа на авіаносці Росії "Адмірал Кузнєцов"/ Фото: Baza

Поки невідомо, чому виникла пожежа. Вогонь міг спалахнути через порушення правил безпеки при проведенні ремонтних робіт. Попередньо масштабне задимленням сталося через горіння кабелів.

Через сильний дим рятувальники не можуть загасити пожежу. Зараз служби готують так звану "пінну атаку", тобто збираються повністю заповнити спеціальним складом палаюче приміщення.

Горить єдиний авіаносець Росії "Адмірал Кузнєцов": відео

В Мурманске произошел пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»



Крейсер загорелся во время ремонтных работ. pic.twitter.com/Dk8uTRE9wo — Актуальная Россия (@RussiaActually) 12 декабря 2019 г.

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Чим відомий авіаносець "Адмірал Кузнєцов"Важкий авіаносний крейсер збудований в останні роки існування Радянського Союзу на Чорноморському суднобудівному заводі в Миколаєві. У жовтні 2016-го Росія відправила авіаносець до берегів Сирії, проте через кілька місяців відкликала звідти.



"Адмірал Кузнєцов" "прославився", коли під час пропливу Ла-Маншем з труби у нього почав валити густий чорний дим. А у листопаді 2016-го на авіаносець не змогли приземлитись одразу два винищувачі.