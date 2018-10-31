Аварію під час ремонту "Адмірала Кузнєцова" розслідуватиме спецкомісія

Розслідуванням аварії, при якій затонув плавучий док ПД-50, а також був пошкоджений крейсер-авіаносець "Адмірал Кузнєцов", займеться міжвідомча спеціальна комісія.

Про це повідомило видання "ТАСС" з посиланням на прес-службу Мінпромторгу.

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Причини інциденту будуть визначені за результатами роботи спеціальної міжвідомчої комісії з представників Мінпромторгу Росії, Міноборони Росії і зацікавлених організацій. Остаточно встановити причину можливо тільки після здійснення підйому плавучого доку,

– заявили у Мінпромторгу.

Раніше 24 Канал повідомляв про те, що з'явилася нова інформація про затонулий док та пошкодження авіаносця "Адмірал Кузнєцов", яка сталась у Мурманській області Росії.

У міністерстві зазначають, що авіаносець отримав незначні ушкодження корпусних конструкцій вище ватерлінії, які не впливають на забезпечення корабля.

Рішення про відновлення ПД-50 також буде прийнято після підйому дока.

"Сума збитку буде визначена за результатами роботи зазначеної вище міжвідомчої комісії. Витрати на підйом плавучого доку і його відновлення буде нести на собі винуватець, який допустив виникнення аварії", – запевнили в міністерстві.

Чим відомий авіаносець "Адмірал Кузнєцов"?Важкий авіаносний крейсер збудований в останні роки існування Радянського Союзу на Чорноморському суднобудівному заводі в Миколаєві. У жовтні 2016-го Росія відправила авіаносець до берегів Сирії, проте через кілька місяців відкликала звідти. "Адмірал Кузнєцов" "прославився", коли під час пропливу Ла-Маншем з труби у нього почав валити густий чорний дим. А у листопаді 2016-го на авіаносець не змогли приземлитись одразу два винищувачі.