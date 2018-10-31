Аварию во время ремонта "Адмирала Кузнецова" будет расследовать спецкомиссия

Расследованием аварии, при которой затонул плавучий док ПД-50, а также был поврежден крейсер-авианосец "Адмирал Кузнецов", займется межведомственная специальная комиссия.

Об этом сообщило издание "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

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Причины инцидента будут определены по результатам работы специальной межведомственной комиссии из представителей Минпромторга России, Минобороны России и заинтересованных организаций. Окончательно установить причину возможно только после осуществления подъема плавучего дока,

– заявили в Минпромторге.

Ранее 24 Канал сообщал о том, что появилась новая информация о затонувшем док и повреждения авианосца "Адмирал Кузнецов", которая произошла в Мурманской области России.

В министерстве отмечают, что авианосец получил незначительные повреждения корпусных конструкций выше ватерлинии, которые не влияют на обеспечение корабля.

Решение о восстановлении ПД-50 также будет принято после подъема дока.

"Сумма ущерба будет определена по результатам работы указанной выше межведомственной комиссии. Расходы на подъем плавучего дока и его восстановление будет нести виновник, который допустил возникновение аварии", – заверили в министерстве.

Чем известен авианосец "Адмирал Кузнецов"?Тяжелый авианесущий крейсер построенный в последние годы существования Советского Союза на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве. В октябре 2016-го Россия отправила авианосец к берегам Сирии, однако через несколько месяцев отозвала оттуда. "Адмирал Кузнецов" "прославился", когда во время проплыва Ла-Маншем из трубы у него начал валить густой черный дым. А в ноябре 2016-го на авианосец не смогли приземлиться сразу два истребителя.