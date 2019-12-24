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      Металобрухт РФ: як насправді виглядає "величний" флот російськоі армії

      Informnapalm 528 Читать новость на русском

      У цьому блозі ми наочно покажемо, як же виглядає "велич" флоту російськоі армії, яку вона продемонструвала всьому світу тиждень тому.

      Для початку ми просто не можемо не подякувати командуванню ВМС РФ за успішне проведення ремонту багатостраждальноі коптильні на ім'я "Адмірал Кузнєцов". 

      До теми: Пожежу на єдиному авіаносці Росії "Адмірал Кузнєцов" погасили: є загиблі та постраждалі

      Крейсер "Адмірал Кузнєцов", док ПД-50

      Раніше корабель вже потопив єдиний в Росії плавучий док ПД-50, в якому міг докуватися авіанесучий крейсер "Адмірал Кузнєцов".

      адмірал кузнєцов
      Пожежа на крейсері "Адмірал Кузнєцов"

      Док ПД-50 був замовлений Радянським Союзом у Швеції ще у 1979, і вже через рік шведи побудували його та віддали у використання замовнику. Док відігнали до поселення Росляково, що у Мурманській області, де ним успішно користувались військові Північного флоту в період ремонту та обслуговування найбільших військових суден регіону. 

      Але і цього було замало, тому його вирішили ще й підпалити. Одна з версій загорання говорить про те, що судно спалахнуло внаслідок невдалого встановлених унітазів, що були викрадені з украінських катерів на Азовському морі.

      В якому стані Росія повернула військові кораблі – читайте тут.

      пд-50
      ПД-50

      Відео: пожежа на крейсер "Адмірал Кузнєцов"

      Б-380

      Але і цього росіянам здалося замало, і вони вирішили ще й забруднити наше Чорне море. В окупованому Севастополі затонули плавучий док зі списаним підводним човном Б-380, що входив до складу Чорноморського флоту Росії. 

      ​Цікаво: Техніка війни: Росію переслідують катастрофи. Посилення безпеки у Чорному та Азовському морях

      Б-380
      В окупованому Севастополі затонули плавучий док зі списаним підводним човном Б-380

      За інформацією українського мілітарного порталу, подія сталась у Південній бухті Севастополя. Підводний човен Б-380 "Святий князь Георгій" – останній човен проекту 641Б "Сом" – мав на озброєнні 6 торпедних апаратів (533 міліметрів) з боєзапасом в 24 торпеди. Б-380 належить до великих дизельний човнів проекту 641-Б. Фактично, це глибока модернізація того ж проекту, що і український човен "Запоріжжя", що лишився в окупантів.

      запоріжжя пд
      Український човен "Запоріжжя"

      З 1992 року і до тепер, Б-380 перебував у вічному ремонті в Севастополі. В якийсь період, у 2000 році чи вкінці 2000-х, уряд РФ відновлював ремонтні роботи, виділяв величезні кошти, але все лишалося на своїх місцях. У 2005 році човен було поставлено до плавучого доку ПД-16 у Південній бухті, недалеко від залізничного вокзалу Севастополя. Там він простояв до сьогодні.

      Б-380
      У 2005 році Б-380 було поставлено до плавучого доку ПД-16  

      УТС-247

      Крім того, український волонтер Тарас Чмут помітив ще одну цікаву деталь. Переглядаючи фото з "порятунку" затопленого підводного човна Б-380 "Святий князь Георгій", натрапив на наступного кандидата на героїчне самозатоплення –  УТС-247.

      Читайте також: Як Росія перекидала військових та техніку в Крим: прямі докази (фото, відео)

      УТС-247 – це навчально-тренувальна станція. Колишній дизельний підводний човен С-229 проєкту В-613. На фото його можна побачити на фоні притопленого "героя" Б-380. При більш детальному вивчені стану корпусу УТС-247 помітно, наскільки він прогнив в районі ватерлінії. Складно уявити, в якому стані перебуває підводна частина корпусу.

      утс-247г
      УТС-247: помітно, наскільки він прогнив в районі ватерлінії

      УТС-247, як і підводний човен С-229, була закладена 25 червня 1954 року в Миколаєві на Чорноморському суднобудівному заводі. Увійшов до складу флоту 25 вересня 1955 року. В процесі експлуатації був переобладнаний у дослідне судно для випробувань балістичних ракет. У 1970 році човен було переобладнано у навчально-тренувальну станцію для відпрацювання практичних навичок екіпажів підводних човнів по виходу з затонулого судна.

      Цікаво: Що криється за російською зброєю: неочікувані дета

      На сьогодні УТС-247 входить до складу 4-ї Бригади підводних човнів, з базуванням на Південну бухту Севастополя. Цікаво, скільки ще росіяни будуть засмічувати український Севастополь своїм металобрухтом?

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      Автор: Михайло Макарук
      Теги: Україна – Росія Новини політики Новини Росії Відеоблоги Чорне море Informnapalm Зброя Адмірал Кузнєцов Водний транспорт
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