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      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТИ У ТБІЛІСІ МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Що ховає Росія за своїм озброєнням: неочікувані деталі

      Informnapalm 83 Читать новость на русском

      У Росії є цікава річ – імпортозаміщення. Це коли країна-терорист намагається своїми недолугими технологіями та виробництвом спробувати замінити сучасні деталі насамперед до свого озброєння.

      Яскравим прикладом та вершиною імпортозаміщення по-російськи є безпілотники.

      До слова: Бойовики цинічно використовують Горлівський будинок-інтернат: з людей зробили "живий щит" – фото

      Багатофункціональний безпілотний літальний комплекс "Орлан-10" активно використовують ЗС РФ у бойових діях проти України на Донбасі.

      У відкритих джерелах заявлено, що комплекс – розробка російського підприємства "Спеціальний технологічний центр". Але виявилося, що від російського виробника там тільки корпус і навігаційний приймач.


      Безпілотний літальний комплекс "Орлан-10"


      Збитий російський безпілотник

      Волонтери команди "Армія SOS" ексклюзивно надали InformNapalm звіт, в якому описали комплектуючі російського БПЛА "Орлан-10" (бортовий №10 332), який впав 6 листопада 2016 року в районі населеного пункту Мелекіне у Мангушському районі Донецької області в акваторії Азовського моря.


      Російський БПЛА "Орлан-10", який впав 2016 року у Донецьку

      Волонтери технарі розібрали цей безпілотник до гвинтика, відпарили елементи від солі, зчитали всі плати і схеми. І завдяки цій копіткій роботі вдалося дізнатися, з яких комплектуючих складається російський БПЛА "Орлан-10":

      ► GPS-трекер – тип живлення: стаціонарне і від власного акумулятора. Мікросхеми з маркуванням виробництва КНР.

      ► Стартер-генератор – виробництво американської компанії Texas Instruments Incorporated.

      ► Двигун внутрішнього згоряння японського виробника SAITO разом з модулем запалювання.

      ► Польотний контролер зроблений на мікросхемі франко-італійського виробника мікроелектроніки.

      ► Модуль передавання телеметрії – управління модулем реалізовано на базі мікроконтролера американської компанії Microchip. Високочастотний підсилювач американського виробника.

      ► Приймач німецької компанії AnyLink з наклейкою російського дистриб’ютора ImoTech. 

      Фото комплектуючих, з яких складається російський БПЛА "Орлан-10":

      Але оптика заслуговує окремої уваги. Нагадаємо, що безпілотний, за словами керівництва РФ, є повністю імпортозаміщеним. Особливо у них круто вдалось замістити ізострічку, яка тримає суперкруту оптичну систему дуже російського виробництва.


      Ізострічка від РФ, яка тримає оптичну систему

      Станом на січень 2018 року задокументовано 9 фактів втрати цього типу БПЛА в Луганській і Донецькій області:

      – 3 з них впали внаслідок збою систем, спричиненого роботою українських засобів радіоелектронної боротьби;
      – 6 разів "Орлан-10" збивали за допомогою стрілецької зброї і ППО.

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      Автор: Михайло Макарук
      Теги: Новини України Informnapalm Новини Росії Зброя Війна на Донбасі
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