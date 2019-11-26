Що ховає Росія за своїм озброєнням: неочікувані деталі
У Росії є цікава річ – імпортозаміщення. Це коли країна-терорист намагається своїми недолугими технологіями та виробництвом спробувати замінити сучасні деталі насамперед до свого озброєння.
Яскравим прикладом та вершиною імпортозаміщення по-російськи є безпілотники.
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Багатофункціональний безпілотний літальний комплекс "Орлан-10" активно використовують ЗС РФ у бойових діях проти України на Донбасі.
У відкритих джерелах заявлено, що комплекс – розробка російського підприємства "Спеціальний технологічний центр". Але виявилося, що від російського виробника там тільки корпус і навігаційний приймач.
Безпілотний літальний комплекс "Орлан-10"
Збитий російський безпілотник
Волонтери команди "Армія SOS" ексклюзивно надали InformNapalm звіт, в якому описали комплектуючі російського БПЛА "Орлан-10" (бортовий №10 332), який впав 6 листопада 2016 року в районі населеного пункту Мелекіне у Мангушському районі Донецької області в акваторії Азовського моря.
Російський БПЛА "Орлан-10", який впав 2016 року у Донецьку
Волонтери технарі розібрали цей безпілотник до гвинтика, відпарили елементи від солі, зчитали всі плати і схеми. І завдяки цій копіткій роботі вдалося дізнатися, з яких комплектуючих складається російський БПЛА "Орлан-10":
► GPS-трекер – тип живлення: стаціонарне і від власного акумулятора. Мікросхеми з маркуванням виробництва КНР.
► Стартер-генератор – виробництво американської компанії Texas Instruments Incorporated.
► Двигун внутрішнього згоряння японського виробника SAITO разом з модулем запалювання.
► Польотний контролер зроблений на мікросхемі франко-італійського виробника мікроелектроніки.
► Модуль передавання телеметрії – управління модулем реалізовано на базі мікроконтролера американської компанії Microchip. Високочастотний підсилювач американського виробника.
► Приймач німецької компанії AnyLink з наклейкою російського дистриб’ютора ImoTech.
Фото комплектуючих, з яких складається російський БПЛА "Орлан-10":
Але оптика заслуговує окремої уваги. Нагадаємо, що безпілотний, за словами керівництва РФ, є повністю імпортозаміщеним. Особливо у них круто вдалось замістити ізострічку, яка тримає суперкруту оптичну систему дуже російського виробництва.
Ізострічка від РФ, яка тримає оптичну систему
Станом на січень 2018 року задокументовано 9 фактів втрати цього типу БПЛА в Луганській і Донецькій області:
– 3 з них впали внаслідок збою систем, спричиненого роботою українських засобів радіоелектронної боротьби;
– 6 разів "Орлан-10" збивали за допомогою стрілецької зброї і ППО.