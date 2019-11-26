Що ховає Росія за своїм озброєнням: неочікувані деталі

У Росії є цікава річ – імпортозаміщення. Це коли країна-терорист намагається своїми недолугими технологіями та виробництвом спробувати замінити сучасні деталі насамперед до свого озброєння.

Яскравим прикладом та вершиною імпортозаміщення по-російськи є безпілотники.

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Багатофункціональний безпілотний літальний комплекс "Орлан-10" активно використовують ЗС РФ у бойових діях проти України на Донбасі.

У відкритих джерелах заявлено, що комплекс – розробка російського підприємства "Спеціальний технологічний центр". Але виявилося, що від російського виробника там тільки корпус і навігаційний приймач.



Безпілотний літальний комплекс "Орлан-10"



Збитий російський безпілотник

Волонтери команди "Армія SOS" ексклюзивно надали InformNapalm звіт, в якому описали комплектуючі російського БПЛА "Орлан-10" (бортовий №10 332), який впав 6 листопада 2016 року в районі населеного пункту Мелекіне у Мангушському районі Донецької області в акваторії Азовського моря.



Російський БПЛА "Орлан-10", який впав 2016 року у Донецьку

Волонтери технарі розібрали цей безпілотник до гвинтика, відпарили елементи від солі, зчитали всі плати і схеми. І завдяки цій копіткій роботі вдалося дізнатися, з яких комплектуючих складається російський БПЛА "Орлан-10":

► GPS-трекер – тип живлення: стаціонарне і від власного акумулятора. Мікросхеми з маркуванням виробництва КНР.

► Стартер-генератор – виробництво американської компанії Texas Instruments Incorporated.

► Двигун внутрішнього згоряння японського виробника SAITO разом з модулем запалювання.

► Польотний контролер зроблений на мікросхемі франко-італійського виробника мікроелектроніки.

► Модуль передавання телеметрії – управління модулем реалізовано на базі мікроконтролера американської компанії Microchip. Високочастотний підсилювач американського виробника.

► Приймач німецької компанії AnyLink з наклейкою російського дистриб’ютора ImoTech.

Фото комплектуючих, з яких складається російський БПЛА "Орлан-10":

Але оптика заслуговує окремої уваги. Нагадаємо, що безпілотний, за словами керівництва РФ, є повністю імпортозаміщеним. Особливо у них круто вдалось замістити ізострічку, яка тримає суперкруту оптичну систему дуже російського виробництва.



Ізострічка від РФ, яка тримає оптичну систему

Станом на січень 2018 року задокументовано 9 фактів втрати цього типу БПЛА в Луганській і Донецькій області:

– 3 з них впали внаслідок збою систем, спричиненого роботою українських засобів радіоелектронної боротьби;

– 6 разів "Орлан-10" збивали за допомогою стрілецької зброї і ППО.