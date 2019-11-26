Что кроется за российским оружием: неожиданные детали

У России есть интересная вещь – импортозамещение. Это когда страна-террорист пытается своими непутевыми технологиями и производством попробовать заменить современные детали прежде всего к своему вооружению.

Ярким примером и вершиной импортозамещения по-русски являются беспилотники.

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Многофункциональный беспилотный летательный комплекс "Орлан-10" активно используют ВС РФ в боевых действиях против Украины на Донбассе.

В открытых источниках заявлено, что комплекс – разработка российского предприятия "Специальный технологический центр". Но оказалось, что от российского производителя там только корпус и навигационный приемник.



Беспилотный летательный комплекс "Орлан-10"



Сбитый российский беспилотник

Волонтеры команды "Армия SOS" эксклюзивно предоставили InformNapalm отчет, в котором описали комплектующие российского БПЛА "Орлан-10" (бортовой №10 332), который упал 6 ноября 2016 года в районе населенного пункта Мелекино в Мангушском районе Донецкой области в акватории Азовского моря.



Российский БПЛА "Орлан-10", который упал в 2016 году в Донецке

Волонтеры-технари разобрали этот беспилотник до винтика, отпарили элементы от соли, считали все платы и схемы. И благодаря этой кропотливой работе удалось узнать, из каких комплектующих состоит российский БПЛА "Орлан-10":

► GPS-трекер – тип питания: стационарное и от собственного аккумулятора. Микросхемы с маркировкой производства КНР.

► Стартер-генератор – производство американской компании Texas Instruments Incorporated.

► Двигатель внутреннего сгорания японского производителя SAITO вместе с модулем зажигания.

► Полетный контроллер сделан на микросхеме франко-итальянского производителя микроэлектроники.

► Модуль передачи телеметрии – управление модулем реализовано на базе микроконтроллера американской компании Microchip. Высокочастотный усилитель американского производителя.

► Приемник немецкой компании AnyLink с наклейкой российского дистрибьютора ImoTech.

Фото комплектующих, из которых состоит российский БПЛА "Орлан-10":

Но оптика заслуживает отдельного внимания. Напомним, что беспилотник, по словам руководства РФ, является полностью импортозамещенным. Особенно у них круто удалось заместить изоленту, которая держит суперкрутую оптическую систему очень российского производства.



Изолента от РФ, которая держит оптическую систему

По состоянию на январь 2018 года задокументировано 9 фактов потери этого типа БПЛА в Луганской и Донецкой области:

– 3 из них упали вследствие сбоя систем, вызванного работой украинских средств радиоэлектронной борьбы;

– 6 раз "Орлан-10" сбивали с помощью стрелкового оружия и ПВО.