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      24 Канал Программы Informnapalm
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТЫ В ТБИЛИСИ НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Что кроется за российским оружием: неожиданные детали

      Informnapalm 271 Читати новину українською

      У России есть интересная вещь – импортозамещение. Это когда страна-террорист пытается своими непутевыми технологиями и производством попробовать заменить современные детали прежде всего к своему вооружению.

      Ярким примером и вершиной импортозамещения по-русски являются беспилотники.

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      Многофункциональный беспилотный летательный комплекс "Орлан-10" активно используют ВС РФ в боевых действиях против Украины на Донбассе.

      В открытых источниках заявлено, что комплекс – разработка российского предприятия "Специальный технологический центр". Но оказалось, что от российского производителя там только корпус и навигационный приемник.


      Беспилотный летательный комплекс "Орлан-10"


      Сбитый российский беспилотник

      Волонтеры команды "Армия SOS" эксклюзивно предоставили InformNapalm отчет, в котором описали комплектующие российского БПЛА "Орлан-10" (бортовой №10 332), который упал 6 ноября 2016 года в районе населенного пункта Мелекино в Мангушском районе Донецкой области в акватории Азовского моря.


      Российский БПЛА "Орлан-10", который упал в 2016 году в Донецке

      Волонтеры-технари разобрали этот беспилотник до винтика, отпарили элементы от соли, считали все платы и схемы. И благодаря этой кропотливой работе удалось узнать, из каких комплектующих состоит российский БПЛА "Орлан-10":

      ► GPS-трекер – тип питания: стационарное и от собственного аккумулятора. Микросхемы с маркировкой производства КНР.

      ► Стартер-генератор – производство американской компании Texas Instruments Incorporated.

      ► Двигатель внутреннего сгорания японского производителя SAITO вместе с модулем зажигания.

      ► Полетный контроллер сделан на микросхеме франко-итальянского производителя микроэлектроники.

      ► Модуль передачи телеметрии – управление модулем реализовано на базе микроконтроллера американской компании Microchip. Высокочастотный усилитель американского производителя.

      ► Приемник немецкой компании AnyLink с наклейкой российского дистрибьютора ImoTech.

      Фото комплектующих, из которых состоит российский БПЛА "Орлан-10":

      Но оптика заслуживает отдельного внимания. Напомним, что беспилотник, по словам руководства РФ, является полностью импортозамещенным. Особенно у них круто удалось заместить изоленту, которая держит суперкрутую оптическую систему очень российского производства.


      Изолента от РФ, которая держит оптическую систему

      По состоянию на январь 2018 года задокументировано 9 фактов потери этого типа БПЛА в Луганской и Донецкой области:

      – 3 из них упали вследствие сбоя систем, вызванного работой украинских средств радиоэлектронной борьбы;
      – 6 раз "Орлан-10" сбивали с помощью стрелкового оружия и ПВО.

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      Автор: Михаил Макарук
      Теги: Новости России Новости Украины Война на Донбассе Оружие Informnapalm
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