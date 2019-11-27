В якому стані Росія повернула військові кораблі: Україна представила ОБСЄ фотодокази
Військові катери та буксир, які Росія нещодавно повернула Україні, перебувають у непридатному для використання за призначенням стані. На кораблях фактично повністю відсутнє озброєння , боєприпаси, засоби зв’язку та спостереження та безліч іншого майна.
Про це під час засідання Форуму зі співробітництва у галузі безпеки ОБСЄ заявив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський. Про це передає Укрінформ.
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Так, для делегацій країн-учасниць ОБСЄ показали презентацію щодо технічного стану повернутих країною-агресором кораблів. Українська сторона наголосила: на військових катерах відсутня стрілецька зброя, боєприпаси, засоби зв’язку, матеріальні засоби. Окрім того, розукомплектованими є морські засоби навігації, ракетно-артилерійське озброєння.
Навіть туалетні помпи, системи дренажу в туалетних баках, окремі елементи фекальної системи, бойлери, більшість плафонів, розеток та ламп були демонтовані,
– наголосив Лоссовський перед представникам ОБСЄ.
Пошкодження на одному з українських кораблів/ фото Укрінформ
Вм'ятини на українських суднах, які повернула з полону Росія/ фото Укрінформ
Перед поверненням з українських кораблів позабирали обладнання/ фото Укрінформ
Найбільше від мародерів дісталося буксиру "Яни Капу"/ фото Укрінформ
Без обладнання ці військові кораблі України є несправними/ фото Укрінформ
У якому стані буксир "Яни Капу"
На всіх повернутих українських кораблях присутні ознаки мародерства з боку Росії. Втім, найбільше їх на буксирі "Яни Капу". Судно має механічні пошкодження правого борту.
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"Все обладнання навмисно частково пошкоджено або ж демонтовано. Оскільки наземні та бортові енергосистеми демонтовані, то неможливо забезпечити кораблі електроенергією та перевірити роботу озброєння і військового обладнання", – пояснив Лоссовський.
У такому стані Росія повернула військові кораблі Україні/ фото Укрінформ
У якому стані українські військові судна після повернення Росії/ фото Укрінформ
Що відомо про пошкодження катера "Бердянськ"
Він має 6 пробоїн у районі ватерлінії та вище неї, а також – численні механічні пошкодження верхньої палуби.
У такому стані зараз повернуті Росією українські військові кораблі/ фото Укрінформ
Що відомо про захоплення та повернення Росією українських військових кораблів:
- 25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито судна ВМС неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.
- Тоді ж агресор захопив 3 українських кораблі (буксир "Яни Капу", катери "Нікополь" та " Бердянськ") та взяв в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.
- Військовополонених моряків Росія повернула Україні 7 вересня в рамках масштабного обміну, а ось кораблі агресор віддав аж 18 листопада, майже через рік після їх захоплення.
- Кораблі поверталися до Очакова у супроводі спецтехніки – буксирів "Титан", "Гайдамака", пошуково-рятувального корабля "Сапфір" та малого розвідувального корабля "Переяслав".