В якому стані Росія повернула військові кораблі: Україна представила ОБСЄ фотодокази

Військові катери та буксир, які Росія нещодавно повернула Україні, перебувають у непридатному для використання за призначенням стані. На кораблях фактично повністю відсутнє озброєння , боєприпаси, засоби зв’язку та спостереження та безліч іншого майна.

Про це під час засідання Форуму зі співробітництва у галузі безпеки ОБСЄ заявив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський. Про це передає Укрінформ.

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Так, для делегацій країн-учасниць ОБСЄ показали презентацію щодо технічного стану повернутих країною-агресором кораблів. Українська сторона наголосила: на військових катерах відсутня стрілецька зброя, боєприпаси, засоби зв’язку, матеріальні засоби. Окрім того, розукомплектованими є морські засоби навігації, ракетно-артилерійське озброєння.

Навіть туалетні помпи, системи дренажу в туалетних баках, окремі елементи фекальної системи, бойлери, більшість плафонів, розеток та ламп були демонтовані,

– наголосив Лоссовський перед представникам ОБСЄ.



Пошкодження на одному з українських кораблів/ фото Укрінформ



Вм'ятини на українських суднах, які повернула з полону Росія/ фото Укрінформ



Перед поверненням з українських кораблів позабирали обладнання/ фото Укрінформ



Найбільше від мародерів дісталося буксиру "Яни Капу"/ фото Укрінформ



Без обладнання ці військові кораблі України є несправними/ фото Укрінформ

У якому стані буксир "Яни Капу"

На всіх повернутих українських кораблях присутні ознаки мародерства з боку Росії. Втім, найбільше їх на буксирі "Яни Капу". Судно має механічні пошкодження правого борту.

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"Все обладнання навмисно частково пошкоджено або ж демонтовано. Оскільки наземні та бортові енергосистеми демонтовані, то неможливо забезпечити кораблі електроенергією та перевірити роботу озброєння і військового обладнання", – пояснив Лоссовський.



У такому стані Росія повернула військові кораблі Україні/ фото Укрінформ



У якому стані українські військові судна після повернення Росії/ фото Укрінформ

Що відомо про пошкодження катера "Бердянськ"

Він має 6 пробоїн у районі ватерлінії та вище неї, а також – численні механічні пошкодження верхньої палуби.



У такому стані зараз повернуті Росією українські військові кораблі/ фото Укрінформ

Що відомо про захоплення та повернення Росією українських військових кораблів: