Інакше, як мародерами, тих істот назвати не можу, – Хомчак про повернуті кораблі
Начальник Генштабу та головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявив, те, що Росія зробила з кораблями, які захопила під час збройної провокації поблизу Керченської протоки, не має військової логіки. За його словами, українські судна розграбували мародери.
Як наголосив військовий у коментарі Укрінформу, інформація про стан, в якому Україна отримала від Росії кораблі "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", та всі повідомлення про їх розграбування не викликають сумніву.
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Коли їх (кораблі) забирали, було складено акт, все було описано. Те, що мені доповів командувач ВМС, – це навіть соромно коментувати. Як військова людина можу зрозуміти, чому Росія зняла з кораблів засоби зв’язку та навігації. Але коли мені говорять, що вони навіть в гальюні унітази познімали – цього я не розумію,
– зауважив Хомчак.
На його переконання, те, що на "Яни Капу", на буксирі, познімали мідні трубопроводи, як кольоровий метал, свідчить, що це не військові працювали, а мародери.
"По-іншому я не можу назвати тих істот, які так вчинили з військовим кораблем", – підкреслив генерал.
За його словами, українська сторона має намір швидко відремонтувати ці кораблі, і вони продовжать службу у ВМС України.
Про що говорить Хомчак
Коли захоплені торік Росією військові кораблі поверталися до України, командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко наголошував, що росіяни їх угробили настільки, що вони не могли йти своїм ходом – "познімали навіть плафони, розетки і унітази".
Згодом колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував результати перевірки після їхнього повернення. Відповідно до документу, росіяни передали Україні судна не лише без деяких документів, озброєння, обладнання для радіозв’язку, а і навіть без вогнегасників, двигунів. Крім того, було пошкоджено й самі кораблі.
Згодом стало відомим, що морякам не повернули навіть хрестики та особисті речі. Країна-агресор, зі свого боку, переконує, що передала кораблі у нормальному стані та зі справною сантехнікою.
Раніше ЗМІ повідомляли, що повернення кораблів не передбачає повернення особистої зброї українських моряків, рацій та частини суднових документів. Річ у тім, що все це російські слідчі розцінюють як речові докази.
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Що треба знати про захоплення українських кораблів
- 25 листопада 2018 року прикордонний корабель ФСБ Росії поблизу Керченської протоки, на межі Чорного та Азовського морів, протаранив буксир українських військових. Інцидент трапився, коли українські військові кораблі законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі.
- Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".
- Також росіяни взяли в полон 24 українських моряків і згодом їх заарештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.
- Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито судна ВМС неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.
- У травні 2019-го Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити полонених моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу".
- На початку вересня Росія все ж звільнила захоплених моряків і вони у межах обміну полоненими повернулися до України.
- 17 листопада Росія почала процес передачі українських кораблів. Повернулися судна 20 числа. Прибули вони до Очакова на Миколаївщині.
- Після того, як з'явилась дата проведення нормандської зустрічі (9 грудня), росЗМІ повідомили про наміри Росії повернути Україні захоплені кораблі до цього часу.
- Однак згодом у МЗС РФ цю заяву спростували та наголосили, що передача не є пов'язаною з зустріччю лідерів Росії, України, Німеччини та Франції.
Екіпаж захоплених кораблів / Інфографіка 24 каналу
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19 лист 2019Росія повернула захоплені кораблі: реакція НАТО
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