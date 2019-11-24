Інакше, як мародерами, тих істот назвати не можу, – Хомчак про повернуті кораблі

Начальник Генштабу та головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявив, те, що Росія зробила з кораблями, які захопила під час збройної провокації поблизу Керченської протоки, не має військової логіки. За його словами, українські судна розграбували мародери.

Як наголосив військовий у коментарі Укрінформу, інформація про стан, в якому Україна отримала від Росії кораблі "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", та всі повідомлення про їх розграбування не викликають сумніву.

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Коли їх (кораблі) забирали, було складено акт, все було описано. Те, що мені доповів командувач ВМС, – це навіть соромно коментувати. Як військова людина можу зрозуміти, чому Росія зняла з кораблів засоби зв’язку та навігації. Але коли мені говорять, що вони навіть в гальюні унітази познімали – цього я не розумію,

– зауважив Хомчак.

На його переконання, те, що на "Яни Капу", на буксирі, познімали мідні трубопроводи, як кольоровий метал, свідчить, що це не військові працювали, а мародери.

"По-іншому я не можу назвати тих істот, які так вчинили з військовим кораблем", – підкреслив генерал.

За його словами, українська сторона має намір швидко відремонтувати ці кораблі, і вони продовжать службу у ВМС України.

Про що говорить Хомчак

Коли захоплені торік Росією військові кораблі поверталися до України, командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко наголошував, що росіяни їх угробили настільки, що вони не могли йти своїм ходом – "познімали навіть плафони, розетки і унітази".



Згодом колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував результати перевірки після їхнього повернення. Відповідно до документу, росіяни передали Україні судна не лише без деяких документів, озброєння, обладнання для радіозв’язку, а і навіть без вогнегасників, двигунів. Крім того, було пошкоджено й самі кораблі.

Згодом стало відомим, що морякам не повернули навіть хрестики та особисті речі. Країна-агресор, зі свого боку, переконує, що передала кораблі у нормальному стані та зі справною сантехнікою.

Раніше ЗМІ повідомляли, що повернення кораблів не передбачає повернення особистої зброї українських моряків, рацій та частини суднових документів. Річ у тім, що все це російські слідчі розцінюють як речові докази.

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Що треба знати про захоплення українських кораблів

25 листопада 2018 року прикордонний корабель ФСБ Росії поблизу Керченської протоки, на межі Чорного та Азовського морів, протаранив буксир українських військових. Інцидент трапився, коли українські військові кораблі законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі.

Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".

Також росіяни взяли в полон 24 українських моряків і згодом їх заарештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито судна ВМС неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

У травні 2019-го Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити полонених моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу".

На початку вересня Росія все ж звільнила захоплених моряків і вони у межах обміну полоненими повернулися до України.

17 листопада Росія почала процес передачі українських кораблів. Повернулися судна 20 числа. Прибули вони до Очакова на Миколаївщині.

Після того, як з'явилась дата проведення нормандської зустрічі (9 грудня), росЗМІ повідомили про наміри Росії повернути Україні захоплені кораблі до цього часу.

Однак згодом у МЗС РФ цю заяву спростували та наголосили, що передача не є пов'язаною з зустріччю лідерів Росії, України, Німеччини та Франції.



Екіпаж захоплених кораблів / Інфографіка 24 каналу