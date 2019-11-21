Росія переконує, що не забирала унітази з українських кораблів

Федеральна служба безпеки Росії стверджує, що захоплені у листопаді минулого року кораблі передали Україні в нормальному стані і зі справною сантехнікою.

У Росії натомість переконують, що це все зробили по дорозі до Очакова, про це пише ТАСС із посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ Росії.

Матіос опублікував важливий документ: Що Росія зробила з українськими військовими кораблями

На підтвердження там навіть показали відео, зроблене нібито до передачі. Зокрема, на ньому показують стан палуби із середини із сантехнікою.

На кадрах добре видно, що катери і буксир передані українській стороні в нормальному стані і зі справною й сантехнікою. Якщо за час переходу від берегів Криму до Очакова українська сторона зуміла "угробити" суду і довести сантехніку до неналежного стану, то це проблема самої української сторони,

– заявляють у ФСБ.

Очевидно, немає жодних підтверджень, що росіяни зняли відео перед передачею кораблів.



Скрін із російського відео



Скрін із російського відео

У якому стані Росія насправді повернула кораблі?

Командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко повідомив, що росіяни фактично "угробили" кораблі – познімали навіть плафони, розетки і унітази.

Про поганий стан кораблів ВМС сказав і українських моряків Микола Полозов. Вони залишилися взагалі Українські військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу" прибули до Очакова на Миколаївщині увечері 20 листопада. Росія передала їх Україні відкритому морі уранці 18 листопада. Торік ці судна було захоплено внаслідок атаки Росії поблизу Керченської протоки.

Читайте також: Кораблі – це прекрасно, але у нас війна, – Зеленський про прориви у стосунках з РФ

Що треба знати про захоплення українських кораблів?

25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито судна ВМС неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

Тоді ж агресор захопив 3 українських кораблі та взяв в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

Після того, як з'явилась дата проведення нормандської зустрічі (9 грудня), росЗМІ повідомили про наміри Росії повернути Україні захоплені кораблі до цього часу.

Однак згодом у МЗС РФ цю заяву спростували і наголосили, що передача не пов'язана з зустріччю лідерів Росії, України, Німеччини та Франції.



Екіпаж захоплених кораблів / Інфографіка 24 каналу