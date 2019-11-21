Кораблі – це прекрасно, але у нас війна, – Зеленський про прориви у стосунках з РФ

Президент Зеленський в Очакові 20 листопада пізно ввечері спілкувався з журналістами. Серед іншого глава держави відповів на запитання щодо нормандського формату та ймовірних проривів у стосунках з Росією.

Президент Зеленський відвідав Очаків, щоб особисто переконатися, у якому стані зараз щойно повернуті Росією українські кораблі. Через поломку літака глава держави приїхав до міста пізно ввечері, однак все ж поговорив з журналістами.

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Окрім кораблів, низка важливих питань звучали щодо зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки", запланованої на 9 грудня. Зокрема, наприклад: "Чи варто очікувати ще проривів (мовиться про те, що сам факт повернення Росією кораблів – це також прорив) до зустрічі в нормандському форматі?"

Кораблі – це прекрасно. Але у нас війна на Донбасі. Головним проривом буде, якщо не буде жертв,

– наголосив Володимир Зеленський.

"Ми готуємося до нормандського формату, і на це потрібен час. І я буду у нормандському форматі говорити про людей, який утримують на тимчасово окупованих територіях – щоб ми отримали одразу всіх", – підсумував глава держави.

Все про повернення українських кораблів з російського полону – читайте у матеріалах 24 каналу.

Володимир Зеленський, Володимир Путін, Ангела Меркель та Еммануель Макрон зустрінуться 9 грудня у Парижі. Лідери країн "нормандської четвірки" визначать рамки та перспективи процесу політичного врегулювання ситуації на Донбасі, підписавши відповідний документ (який, щоправда, може бути таємним).