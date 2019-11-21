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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ РОМАН ТРУБА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ
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      24 Канал Новини Новини України
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ РОМАН ТРУБА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      Кораблі – це прекрасно, але у нас війна, – Зеленський про прориви у стосунках з РФ

      103 Читать новость на русском
      Зеленський відвідав Очаків / ОП

      Президент Зеленський в Очакові 20 листопада пізно ввечері спілкувався з журналістами. Серед іншого глава держави відповів на запитання щодо нормандського формату та ймовірних проривів у стосунках з Росією.

      Президент Зеленський відвідав Очаків, щоб особисто переконатися, у якому стані зараз щойно повернуті Росією українські кораблі. Через поломку літака глава держави приїхав до міста пізно ввечері, однак все ж поговорив з журналістами. 

      Зверніть увагу: Що Росія зробила з українськими військовими кораблями: Матіос опублікував важливий документ

      Окрім кораблів, низка важливих питань звучали щодо зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки", запланованої на 9 грудня. Зокрема, наприклад: "Чи варто очікувати ще проривів (мовиться про те, що сам факт повернення Росією кораблів – це також прорив) до зустрічі в нормандському форматі?"

      Кораблі – це прекрасно. Але у нас війна на Донбасі. Головним проривом буде, якщо не буде жертв,
      – наголосив Володимир Зеленський.

      "Ми готуємося до нормандського формату, і на це потрібен час. І я буду у нормандському форматі говорити про людей, який утримують на тимчасово окупованих територіях – щоб ми отримали одразу всіх", – підсумував глава держави.

      Все про повернення українських кораблів з російського полону – читайте у матеріалах 24 каналу.

      Володимир Зеленський, Володимир Путін, Ангела Меркель та Еммануель Макрон зустрінуться 9 грудня у Парижі. Лідери країн "нормандської четвірки" визначать рамки та перспективи процесу політичного врегулювання ситуації на Донбасі, підписавши відповідний документ (який, щоправда, може бути таємним).

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      20 листопада
      2101
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Повернення захоплених кораблів Володимир Зеленський Новини політики Україна – Росія Нормандський формат
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