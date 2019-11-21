Россия убеждает, не забирала унитазы с украинских кораблей

Федеральная служба безопасности России утверждает, что захваченные в ноябре прошлого года корабли передали Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой.

В России убеждают, что это все сделали по дороге в Очаков, об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

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В подтверждение там даже показали видео, сделанное якобы до передачи. В частности, на нем показывают состояние палубы со средины с сантехникой.

На кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной и сантехникой. Если за время перехода от берегов Крыма в Очаков украинская сторона сумела "угробить" судна и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны,

– заявляют в ФСБ.

Очевидно, нет никаких подтверждений, что россияне сняли видео перед передачей кораблей.



Скрин с российского видео



Скрин с российского видео

В каком состоянии Россия на самом деле вернула корабли?