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      РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ РОМАН ТРУБА

      Россия убеждает, не забирала унитазы с украинских кораблей

      124 Читати новину українською
      Россия заявляет, что отдавала корабли целыми и унитазы на месте / dumskaya.net

      Федеральная служба безопасности России утверждает, что захваченные в ноябре прошлого года корабли передали Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой.

      В России убеждают, что это все сделали по дороге в Очаков, об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

      Матиос опубликовал важный документ: Что Россия сделала с украинскими военными кораблями

      В подтверждение там даже показали видео, сделанное якобы до передачи. В частности, на нем показывают состояние палубы со средины с сантехникой.

      На кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной и сантехникой. Если за время перехода от берегов Крыма в Очаков украинская сторона сумела "угробить" судна и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны,
      – заявляют в ФСБ.

      Очевидно, нет никаких подтверждений, что россияне сняли видео перед передачей кораблей.


      Скрин с российского видео


      Скрин с российского видео

      В каком состоянии Россия на самом деле вернула корабли?

      • Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко сообщил, что россияне фактически "угробили" корабли – сняли даже плафоны, розетки и унитазы.
      • О плохом состоянии кораблей ВМС сказал и украинский моряк Николай Полозов. Украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" прибыли в Очаков Николаевской области вечером 20 ноября. Россия передала их Украине в открытом море утром 18 ноября. В прошлом году эти суда были захвачены в результате атаки России вблизи Керченского пролива.

        Читайте также: Корабли – это прекрасно, но у нас война, – Зеленский о прорывах в отношениях с РФ

         

        • 25 ноября 2018 в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы судна ВМС неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.
        • Тогда же агрессор захватил 3 украинских корабля и взял в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.
        • После того, как появилась дата проведения нормандской встречи (9 декабря), росСМИ сообщили о намерениях России вернуть Украине захваченные корабли до того времени.
        • Однако впоследствии в МИД РФ это заявление опровергли и подчеркнули, что передача не связана со встречей лидеров России, Украины, Германии и Франции.

         

        Екіпаж захоплених кораблів
        Экипаж захваченных кораблей / Инфографика 24 канала
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Водный транспорт Новости России Украина – Россия Возвращение захваченных кораблей Конфликт в Азовском море
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