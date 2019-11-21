Россия убеждает, не забирала унитазы с украинских кораблей
Федеральная служба безопасности России утверждает, что захваченные в ноябре прошлого года корабли передали Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой.
В России убеждают, что это все сделали по дороге в Очаков, об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
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В подтверждение там даже показали видео, сделанное якобы до передачи. В частности, на нем показывают состояние палубы со средины с сантехникой.
На кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной и сантехникой. Если за время перехода от берегов Крыма в Очаков украинская сторона сумела "угробить" судна и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны,
– заявляют в ФСБ.
Очевидно, нет никаких подтверждений, что россияне сняли видео перед передачей кораблей.
Скрин с российского видео
Скрин с российского видео
В каком состоянии Россия на самом деле вернула корабли?
- Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко сообщил, что россияне фактически "угробили" корабли – сняли даже плафоны, розетки и унитазы.
- О плохом состоянии кораблей ВМС сказал и украинский моряк Николай Полозов. Украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" прибыли в Очаков Николаевской области вечером 20 ноября. Россия передала их Украине в открытом море утром 18 ноября. В прошлом году эти суда были захвачены в результате атаки России вблизи Керченского пролива.
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- 25 ноября 2018 в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы судна ВМС неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.
- Тогда же агрессор захватил 3 украинских корабля и взял в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.
- После того, как появилась дата проведения нормандской встречи (9 декабря), росСМИ сообщили о намерениях России вернуть Украине захваченные корабли до того времени.
- Однако впоследствии в МИД РФ это заявление опровергли и подчеркнули, что передача не связана со встречей лидеров России, Украины, Германии и Франции.
Экипаж захваченных кораблей / Инфографика 24 канала