Что Россия сделала с украинскими военными кораблями: Матиос опубликовал важный документ

Бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинском кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу". Эти суда Россия захватила в прошлом году вблизи Керченского пролива и недавно вернула Украине.

По словам Матиоса, 20 ноября военные прокуроры осматривали и фиксировали и до сих пор продолжают фиксировать все, что сделала с украинскими судами Россия. Он в своем фейсбуке отмечает, что результаты этой работы очень важны для международных институтов.

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Матиос обнародовал перечень повреждений, как происходила противоминная проверка на фарватере, а также перечень уничтоженного и похищенного оборудования.

Согласно документу, который обнародовал бывший военный прокурор, на всех кораблях отсутствуют:

оружие, боеприпасы в полном объеме и документация;

оборудование для радиосвязи, в частности станция космической связи;

надувная лодка с мотором;

блоки аппаратуры распознавания;

огнетушители, фонари, аварийный буй;

аккумуляторные, батареи, камбузная плита, унитаз.

Кроме того, на кораблях повреждены гидропневмоаккумуляторы стопора валолинии (комплекс механизмов, благодаря которым происходит движение двигателя).

Кроме того, можно увидеть информацию о поврежденях "Бердянска" и "Яны Капу".

"Бердянск"

пробита ходовая рубка и гальюн, машинное отделение;

поврежден левый двигатель;

главный распределительный щит электроэнергии разобран;

разбита система распознавания.

"Яны капу"

все приборы в ходовой рубке открыты и разбиты;

универсальная система водяной защиты частично разобрана;

отсутствуют кабель берегового питания и другие кабели, дизель-генератор, розетки и плафоны;

топливная арматура ГД №1 – частично отсутствует;

разобрана топливная система;

в машинном отделении установлен пластырь с раздвижным упором;

фальшборт частично разрушен;

часть мачты – частично отсутствует.

В каком состоянии прибыли возвращены Россией военные корабли

Украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" прибыли в Очаков Николаевской области вечером 21 ноября. Россия передала их Украине в открытом море утром 18 ноября. В прошлом году эти суда были захвачены в результате атаки России вблизи Керченского пролива.

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Ранее командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко отмечал, что русские их угробили настолько, что они не могли идти своим ходом – "сняли даже плафоны, розетки и унитазы".

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