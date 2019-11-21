Что Россия сделала с украинскими военными кораблями: Матиос опубликовал важный документ
Бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинском кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу". Эти суда Россия захватила в прошлом году вблизи Керченского пролива и недавно вернула Украине.
По словам Матиоса, 20 ноября военные прокуроры осматривали и фиксировали и до сих пор продолжают фиксировать все, что сделала с украинскими судами Россия. Он в своем фейсбуке отмечает, что результаты этой работы очень важны для международных институтов.
Важно! Зеленский прокомментировал возвращение Украине кораблей
Матиос обнародовал перечень повреждений, как происходила противоминная проверка на фарватере, а также перечень уничтоженного и похищенного оборудования.
Согласно документу, который обнародовал бывший военный прокурор, на всех кораблях отсутствуют:
- оружие, боеприпасы в полном объеме и документация;
- оборудование для радиосвязи, в частности станция космической связи;
- надувная лодка с мотором;
- блоки аппаратуры распознавания;
- огнетушители, фонари, аварийный буй;
- аккумуляторные, батареи, камбузная плита, унитаз.
Кроме того, на кораблях повреждены гидропневмоаккумуляторы стопора валолинии (комплекс механизмов, благодаря которым происходит движение двигателя).
Кроме того, можно увидеть информацию о поврежденях "Бердянска" и "Яны Капу".
"Бердянск"
- пробита ходовая рубка и гальюн, машинное отделение;
- поврежден левый двигатель;
- главный распределительный щит электроэнергии разобран;
- разбита система распознавания.
"Яны капу"
- все приборы в ходовой рубке открыты и разбиты;
- универсальная система водяной защиты частично разобрана;
- отсутствуют кабель берегового питания и другие кабели, дизель-генератор, розетки и плафоны;
- топливная арматура ГД №1 – частично отсутствует;
- разобрана топливная система;
- в машинном отделении установлен пластырь с раздвижным упором;
- фальшборт частично разрушен;
- часть мачты – частично отсутствует.
В каком состоянии прибыли возвращены Россией военные корабли
Украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" прибыли в Очаков Николаевской области вечером 21 ноября. Россия передала их Украине в открытом море утром 18 ноября. В прошлом году эти суда были захвачены в результате атаки России вблизи Керченского пролива.
Подробнее! Россия вернула Украине захваченные корабли: все, что известно
Ранее командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко отмечал, что русские их угробили настолько, что они не могли идти своим ходом – "сняли даже плафоны, розетки и унитазы".
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ РОССИЕЙ ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
-
-
-
19 лист 2019Росія повернула захоплені кораблі: реакція НАТО
-
-
-