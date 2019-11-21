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      Что Россия сделала с украинскими военными кораблями: Матиос опубликовал важный документ

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      Матиос показал, как Россия уничтожили захваченные украинские корабли / Фейсбук Анатолия Матиоса

      Бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинском кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу". Эти суда Россия захватила в прошлом году вблизи Керченского пролива и недавно вернула Украине.

      По словам Матиоса, 20 ноября военные прокуроры осматривали и фиксировали и до сих пор продолжают фиксировать все, что сделала с украинскими судами Россия. Он в своем фейсбуке отмечает, что результаты этой работы очень важны для международных институтов.

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      Матиос обнародовал перечень повреждений, как происходила противоминная проверка на фарватере, а также перечень уничтоженного и похищенного оборудования.

      Согласно документу, который обнародовал бывший военный прокурор, на всех кораблях отсутствуют:

      • оружие, боеприпасы в полном объеме и документация;
      • оборудование для радиосвязи, в частности станция космической связи;
      • надувная лодка с мотором;
      • блоки аппаратуры распознавания;
      • огнетушители, фонари, аварийный буй;
      • аккумуляторные, батареи, камбузная плита, унитаз.

      Кроме того, на кораблях повреждены гидропневмоаккумуляторы стопора валолинии (комплекс механизмов, благодаря которым происходит движение двигателя).

      Кроме того, можно увидеть информацию о поврежденях "Бердянска" и "Яны Капу".

      "Бердянск"

      • пробита ходовая рубка и гальюн, машинное отделение;
      • поврежден левый двигатель;
      • главный распределительный щит электроэнергии разобран;
      • разбита система распознавания.

      "Яны капу"

      • все приборы в ходовой рубке открыты и разбиты;
      • универсальная система водяной защиты частично разобрана;
      • отсутствуют кабель берегового питания и другие кабели, дизель-генератор, розетки и плафоны;
      • топливная арматура ГД №1 – частично отсутствует;
      • разобрана топливная система;
      • в машинном отделении установлен пластырь с раздвижным упором;
      • фальшборт частично разрушен;
      • часть мачты – частично отсутствует.

      Росія, кораблі, Очаків, захоплення, Азов, Матіос В каком состоянии прибыли возвращены Россией военные корабли

      Украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" прибыли в Очаков Николаевской области вечером 21 ноября. Россия передала их Украине в открытом море утром 18 ноября. В прошлом году эти суда были захвачены в результате атаки России вблизи Керченского пролива.

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      Ранее командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко отмечал, что русские их угробили настолько, что они не могли идти своим ходом – "сняли даже плафоны, розетки и унитазы".

      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ РОССИЕЙ ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

      Взяли ли бы вас на Международную космическую станцию – тест
      20 ноября
      936
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Анатолий Матиос Расследования Водный транспорт Новости России Украина – Россия Возвращение захваченных кораблей
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