Почему РФ вернула захваченные корабли сейчас: мнение экспертов

Россия после целого года плена вернула Украине три корабля, которые незаконно захватила в Керчи 25 ноября. Но теперь вдруг исключила из списка вещественных доказательств по сфабрикованному делу о якобы нарушении границы. Почему РФ пошла на этот шаг именно сейчас и что сейчас с кораблями?

В сопровождении российских пограничников украинские судна вышли в Черное море через Керченский пролив. Тем временем навстречу им из портов Одессы и Черноморска выехали украинские буксиры "Титан", "Гайдамака" и спасательное судно "Сапфир".

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Встретились они после обеда, в заранее согласованной точке у восточного побережья Крыма. В ВМС Украины сообщают: за штурвал кораблей наконец стали украинцы, они уже везут корабли домой. По подсчетам экспертов, прибудут они за двое суток - утром 20 ноября. Ведь корабли идут медленно и могут быть неисправны. Руководитель пресс-службы ВМС Украины Олег Чалик отметил, что все происходит согласно плану, пока катера отправлены к материковой части Украины.

О том, что Россия таки вернет Украине незаконно захваченные корабли, российское издание "Коммерсант" писало на прошлой неделе. Адвокат моряков Николай Полозов тоже заявлял, российский следователь по делу уехал в Керчь оформлять отправление захваченных катеров. Министр иностранных дел еще месяц назад рассказывал о переговорах по возвращению.

Мы хотим посмотреть, в каком они будут состоянии, есть ли там метки от выстрелов. Что-то нам подсказывает, что уже не будет, когда мы их вернем,

– заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Российские следователи ФСБ исключили корабли из списка вещественных доказательств по сфабрикованному делу о якобы незаконном пересечении границы. А вот тайные документы, личное оружие и вещи моряков, дорогие американские рации россияне оставили себе. Отдать украденные корабли Россию еще в мае обязал Трибунал по морскому праву в Гамбурге, но РФ проигнорировала требование.

К слову, во время этих слушаний Украина выдвинула такие требования к России:

– немедленно освободить суда и вернуть их Украине;

– закрыть уголовные производства против 24 задержанных украинских моряков и не возбуждать новые дела;

– отпустить незаконно удерживаемых украинских военных и позволить им вернуться в Украину.



Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль во время слушания в Гамбурге

Бывший представитель президента в Крыму Борис Бабин заявил, что Россия затягивала с возвращением кораблей, потому что это их привычка.

Они видели, что мы согласны идти на определенный обмен в отношении моряков. Была информация, что Россия хочет взамен получить несколько судов, которые мы задержали в наших портах, что Россия хочет других политических уступок,

– предположил Бабин.

В августе россияне вернули бортовую собаку Джесси. А в начале сентября в рамках обмена домой вернулись 24 моряка.

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Что известно о захвате украинских моряков?

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных.

Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы судна ВМС неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись в Керченский пролив.

Тогда же агрессор захватил 3 украинских корабля и взял в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

Смотрите видео: РФ захватила украинские корабли

Судиться с Россией Украина продолжит. 21 ноября по этому делу Арбитражный трибунал Международного суда ООН проведет первые слушания. Там юристы министерства иностранных дел планируют доказать, что РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву, а украинские моряки шли в Керченский пролив законно.