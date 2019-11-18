Как родные экс-пленного Эйдера узнали о захвате украинских кораблей

Почти год назад, в ноябре 2018 года, в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Впоследствии россияне взяли в плен 24 наших моряков и захватили судна. О том, как родные молодого моряка Андрея Эйдера узнали о его плене – читайте дальше.

В прямом эфире 24 канала мачеха Андрея Евгения Эйдера вспомнила, что узнала о захвате Россией украинских кораблей из фейсбука.

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В тот день она работала и следила за всем, что происходит благодаря СМИ.

Очень тяжело все это вспоминать, начинает дрожать тело. Я почему-то чувствовала, что Андрей находится именно на том катере, который обстреляли, хотя никакой информации не было. На следующий день позвонили российские журналисты и спросили, что я думаю о том, что мой пасынок раненый лежит в Керчи,

– сказала Евгения.

Евгения Эйдер отметила, что в первые дни после захвата кораблей, семьям пленных предоставили номера горячей линии, по которым можно было узнать о том, что происходит с моряками.

Если появлялась новая информация, то ее проверяли и сообщали нам. Мы не знали, какие именно ранения получили наши ребята. Но с первых дней с нами общались ВМС,

– пояснила Эйдер.

Она добавила, что впервые после плена услышала Андрея 7 сентября, когда ребят уже вернули в Украину.

Что известно о захвате украинских моряков?

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы судна ВМС неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.

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Тогда же агрессор захватил 3 украинских корабля и взял в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



Пленные Россией моряки / Инфографика 24 канала

Экипаж кораблей – 24 украинских моряка – вернулся домой 7 сентября в рамках обмена с Россией. Он проходил в формате 35 на 35 – тогда вместе с моряками в Украину прибыли и 11 заключенных Кремля.



Возвращение украинских моряков

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