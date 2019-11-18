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      Как родные экс-пленного Эйдера узнали о захвате украинских кораблей

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      Почти год назад, в ноябре 2018 года, в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Впоследствии россияне взяли в плен 24 наших моряков и захватили судна. О том, как родные молодого моряка Андрея Эйдера узнали о его плене – читайте дальше.

      В прямом эфире 24 канала мачеха Андрея Евгения Эйдера вспомнила, что узнала о захвате Россией украинских кораблей из фейсбука.

      Обратите внимание: Возвращение кораблей – намек на намерения Путина, но он дальше будет торговать войной, – эксперт

      В тот день она работала и следила за всем, что происходит благодаря СМИ.

      Очень тяжело все это вспоминать, начинает дрожать тело. Я почему-то чувствовала, что Андрей находится именно на том катере, который обстреляли, хотя никакой информации не было. На следующий день позвонили российские журналисты и спросили, что я думаю о том, что мой пасынок раненый лежит в Керчи,
      – сказала Евгения.

      Евгения Эйдер отметила, что в первые дни после захвата кораблей, семьям пленных предоставили номера горячей линии, по которым можно было узнать о том, что происходит с моряками.

      Если появлялась новая информация, то ее проверяли и сообщали нам. Мы не знали, какие именно ранения получили наши ребята. Но с первых дней с нами общались ВМС,
      – пояснила Эйдер.

      Она добавила, что впервые после плена услышала Андрея 7 сентября, когда ребят уже вернули в Украину.

      Что известно о захвате украинских моряков?

      • 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы судна ВМС неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.

      Смотрите видео: РФ захватила украинские корабли​

      • Тогда же агрессор захватил 3 украинских корабля и взял в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.


      Пленные Россией моряки / Инфографика 24 канала

      • Экипаж кораблей – 24 украинских моряка – вернулся домой 7 сентября в рамках обмена с Россией. Он проходил в формате 35 на 35 – тогда вместе с моряками в Украину прибыли и 11 заключенных Кремля.


      Возвращение украинских моряков

      Больше фото и видео по обмену пленными смотрите здесь.

      • После того, как появилась дата проведения нормандской встречи, росСМИ сообщили о намерениях России вернуть Украине захваченные корабли. Впоследствии в МИД РФ это заявление опровергли и подчеркнули, что передача не связана со встречей лидеров России, Украины, Германии и Франции.
      • Россия вернула Украине захваченные вблизи Керченского пролива военные корабли. "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" утром 18 ноября передали в открытом Черном море.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Обмен пленными Украина – Россия Возвращение захваченных кораблей Керчь Арест СІЗО Новости России СМИ Украинцы в плену РФ
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