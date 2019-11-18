Як рідні експолоненого Ейдера дізналися про захоплення українських кораблів

Майже рік тому, у листопаді 2018 року, у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Згодом росіяни взяли у полон 24 наших моряків і захопили судна. Про те, як рідні наймолодшого моряка Андрія Ейдера дізналися про його полон – читайте далі.

У прямому ефірі 24 каналу мачуха Андрія Євгенія Ейдер згадала, що дізналася про захоплення Росією українських кораблів з фейсбука.

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У той день вона працювала і стежила за всім, що відбувається завдяки ЗМІ.

Дуже важко все це згадувати, починає тремтіти тіло. Я чомусь відчувала, що Андрій перебуває саме на тому катері, який обстріляли, хоча ніякої інформації ще не було. Наступного дня подзвонили російські журналісти й запитали, що я думаю про те, що мій пасинок поранений лежить у Керчі,

– сказала Євгенія.

Євгенія Ейдер зазначила, що у перші дні після захоплення кораблів, родинам полонених надали номери гарячої лінії, за якими можна було дізнатися про те, що відбувається з моряками.

Якщо з'являлася нова інформація, то її перевіряли та повідомляли нам. Ми не знали, які саме поранення отримали наші хлопці. Але з перших днів з нами спілкувалися ВМС,

– пояснила Ейдер.

Вона додала, що вперше після полону почула Андрія 7 вересня, коли хлопців вже повернули в Україну.

Що відомо про захоплення українських моряків?

25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито судна ВМС неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

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Тоді ж агресор захопив 3 українських кораблі та взяв в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Полонені Росією моряки / Інфографіка 24 каналу

Екіпаж кораблів – 24 українські моряки – повернувся додому 7 вересня у межах обміну з Росією. Він відбувався у форматі 35 на 35 – тоді разом із моряками до України прибули й 11 в'язнів Кремля.



Повернення українських моряків

Більше фото та відео з обміну полоненими дивіться тут.