Чому РФ повернула захоплені кораблі зараз: думки експертів

Росія після цілого року полону повернула Україні три кораблі, які незаконно захопила у Керчі 25 листопада. Але тепер раптом виключила зі списку речових доказів у сфабрикованій справі про нібито порушення кордону. Чому РФ пішла на цей крок саме зараз і що нині з кораблями?

У супроводі російських прикордонників українські судна вийшли у Чорне море через Керченську протоку. Тим часом назустріч їм з портів Одеси та Чорноморська виїхали українські буксири "Титан", "Гайдамака" та рятувальне судно "Сапфір".

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Зустрілися вони по обіді, у заздалегідь погодженій точці біля східного узбережжя Криму. У ВМС України повідомляють, за штурвал кораблів нарешті стали українці, вони вже везуть кораблі додому. За підрахунками експертів, прибудуть вони за дві доби – зранку 20 листопада. Адже кораблі йдуть повільно і можуть бути несправні. Керівник прес-служби ВМС України Олег Чалик зазначив, що все відбувається відповідно плану, наразі катери відправлено до материкової частини України.

Про те, що Росія таки поверне Україні незаконно захоплені кораблі, російське видання "Комерсант" писало минулого тижня. Адвокат моряків Микола Полозов теж заявляв, російський слідчий у справі поїхав до Керчі оформляти відправлення захоплених катерів. Міністр закордонних справ ще місяць тому розповідав про переговори з повернення.

Ми хочемо подивитись, у якому вони будуть стані, чи є там відмітки від пострілів. Щось нам підказує, що вже не буде, коли ми їх повернемо,

– заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Російські слідчі ФСБ виключили кораблі зі списку речових доказів у сфабрикованій справі про нібито незаконний перетин кордону. А от таємні документи, особисту зброю і речі моряків, дорогі американські рації росіяни залишили собі. Віддати вкрадені кораблі Росію ще у травні зобов'язав Трибунал з морського права в Гамбурзі, але РФ проігнорувала вимогу.

До слова, під час цих слухань Україна висунула такі вимоги до Росії:

– негайно звільнити судна і повернути їх Україні;

– закрити кримінальні провадження проти 24 затриманих українських моряків і не порушувати нові справи;

– відпустити незаконно утримуваних українських військових і дозволити їм повернутися в Україну.



Заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль під час слухання у Гамбурзі

Колишній представник президента у Криму Борис Бабін заявив, що Росія затягувала з поверненням кораблів, бо це їх звичка.

Вони бачили, що ми згодні йти на певний обмін щодо моряків. Була інформація, що Росія хоче натомість отримати декілька суден, які ми затримали у наших портах, що Росія хоче інших політичних поступок,

– припустив Бабін.

У серпні росіяни повернули бортового собаку Джессі. А на початку вересня у рамках обміну додому повернулися 24 моряки.

Більше фото та відео з обміну полоненими дивіться тут.

Що відомо про захоплення українських моряків?

25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових.

Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито судна ВМС неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

Тоді ж агресор захопив 3 українських кораблі та взяв в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

Дивіться відео: РФ захопила українські кораблі

Судитися із Росією Україна продовжить. 21 листопада у цій справі Арбітражний трибунал Міжнародного суду ООН проведе перші слухання. Там правники міністерства закордонних справ планують довести, що РФ порушила Конвенцію ООН з морського права, а українські моряки йшли Керченською протокою законно.