Какие повреждения могла нанести Россия захваченным кораблям: мнение военного

Скрыть повреждения, нанесенные Россией кораблям ВМС Украины, невозможно. Есть видео- и фотодоказательства.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Как отмечает Жданов, есть пробоины, нанесенные российской 30-миллиметровой автоматической пушкой. Как бы россияне ни заваривали и не заделывали повреждения, скрыть их невозможно. По словам эксперта, наши специалисты должны провести экспертизу и составить акт технического состояния. Плюс посчитать простой и моральный ущерб за захват. И эту сумму выставить в качестве претензии России через Международный морской суд.

Россия, как всегда, устраивает цирк даже с самой передачи кораблей. Они выбрали точку для передачи в открытом море. Нейтральные воды. Россия могла потребовать от представителей Украины подписать акты, что суда переданы в исправном техническом состоянии и полном комплекте,

– подчеркивает Олег Жданов.

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Эксперт замечает: вся электроника на этих судах – американские радиостанции дальнего радиуса действия, и аналогов которых точно нет в России – сто процентов сняты.

Разбили или нет внутренности катеров – скажут специалисты. Но надо проверить на наличие миновзрывных ловушек. После ремонта судна могут поставить снова в строй. Но есть информация, что россияне могли подрезать основные несущие конструкции. И катера не будут подлежать восстановлению,

– отмечает Жданов.

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