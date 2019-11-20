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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ РОМАН ТРУБА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      Какие повреждения могла нанести Россия захваченным кораблям: мнение военного

      306 Читати новину українською
      Россия повредила корабли и сделала их не пригодными для использования / gettyimages.com

      Скрыть повреждения, нанесенные Россией кораблям ВМС Украины, невозможно. Есть видео- и фотодоказательства.

      Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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      Как отмечает Жданов, есть пробоины, нанесенные российской 30-миллиметровой автоматической пушкой. Как бы россияне ни заваривали и не заделывали повреждения, скрыть их невозможно. По словам эксперта, наши специалисты должны провести экспертизу и составить акт технического состояния. Плюс посчитать простой и моральный ущерб за захват. И эту сумму выставить в качестве претензии России через Международный морской суд.

      Россия, как всегда, устраивает цирк даже с самой передачи кораблей. Они выбрали точку для передачи в открытом море. Нейтральные воды. Россия могла потребовать от представителей Украины подписать акты, что суда переданы в исправном техническом состоянии и полном комплекте,
      – подчеркивает Олег Жданов.

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      Эксперт замечает: вся электроника на этих судах – американские радиостанции дальнего радиуса действия, и аналогов которых точно нет в России – сто процентов сняты.

      Разбили или нет внутренности катеров – скажут специалисты. Но надо проверить на наличие миновзрывных ловушек. После ремонта судна могут поставить снова в строй. Но есть информация, что россияне могли подрезать основные несущие конструкции. И катера не будут подлежать восстановлению,
      – отмечает Жданов.

      Куда направляются украинские корабли: смотрите видео

      Захват и возвращение украинских кораблей: главное

       

      • 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. РФ обвинила судна ВМС в том, что они неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись в Керченский пролив.
      • Тогда же агрессор захватил 2 украинских корабля и взял в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.
      • В мае Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить пленных моряков и захваченные судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Однако этого так и не произошло.
      • 7 сентября РФ и Украина провели обмен удерживаемыми, во время которого на Родину вернулись 24 военнопленных моряка.
      • Утром 18 ноября Россия вернула Украине военные корабли "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". Передача прошла в открытом Черном море.
      • Кремль убеждает, что передача никак не связана с решением Международного трибунала ООН и запланированным на 9 января саммитом нормандского формата.
      • 20 ноября Россия передала Украине корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", что были захвачены в ноябре 2018 года у Керченского пролива. Они в сопровождении спецтехники плывут в порт Очакова.
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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Конфликт в Азовском море Возвращение захваченных кораблей
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