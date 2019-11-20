Які пошкодження могла завдати Росія захопленим кораблям: думка військового
Приховати пошкодження, нанесені Росією кораблям ВМС України, неможливо. Є відео та фото докази.
Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.
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Як зауважує Жданов, є пробоїни, завдані російською 30-міліметровою автоматичною гарматою. Як би росіяни не заварювали і не замазували пошкодження, приховати їх неможливо. За словами експерта, наші фахівці мають провести експертизу і скласти акт технічного стану. Плюс порахувати простій і моральну шкоду за захоплення. І цю суму виставити в якості претензії Росії через Міжнародний морський суд.
Росія, як завжди, влаштовує цирк навіть із самої передачі кораблів. Вони вибрали точку для передачі у відкритому морі. Нейтральні води. Росія могла зажадати від представників України підписати акти, що судна передані в справному технічному стані і повному комплекті,
– підкреслює Олег Жданов.
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Експерт зауважує: вся електроніка на цих суднах – американські радіостанції дальнього радіусу дії, і аналогів яких точно немає в Росії – сто відсотків зняті.
Потрощили чи ні нутрощі катерів – скажуть фахівці. Але треба перевірити на наявність міновибухових пасток. Після ремонту судна можуть поставити знову в стрій. Але є інформація, що росіяни могли підрізати основні несучі конструкції. І катера не підлягатимуть відновленню,
– зауважує Жданов.
Куди прямують українські кораблі: дивіться відео
Захоплення і повернення українських кораблів: головне
- 25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. РФ звинуватила судна ВМС у тому, що вони неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.
- Тоді ж агресор захопив 2 українських кораблі та взяв в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.
- У травні Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити полонених моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Проте цього так і не відбулося.
- 7 вересня РФ та Україна провели обмін утримуваними, під час якого на Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки.
- Вранці 18 листопада Росія таки повернула Україні військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу". Передача пройшла у відкритому Чорному морі.
- Кремль переконує, що передача ніяк не пов'язана з рішенням Міжнародного трибуналу ООН та запланованим на 9 січня самітом нормандського формату.
- 20 листопада Росія передала Україні кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу", що були захоплені у листопаді 2018 року біля Керченської протоки. Вони у супроводі спецтехніки пливуть у порт Очакова.