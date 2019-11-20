Які пошкодження могла завдати Росія захопленим кораблям: думка військового

Приховати пошкодження, нанесені Росією кораблям ВМС України, неможливо. Є відео та фото докази.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Як зауважує Жданов, є пробоїни, завдані російською 30-міліметровою автоматичною гарматою. Як би росіяни не заварювали і не замазували пошкодження, приховати їх неможливо. За словами експерта, наші фахівці мають провести експертизу і скласти акт технічного стану. Плюс порахувати простій і моральну шкоду за захоплення. І цю суму виставити в якості претензії Росії через Міжнародний морський суд.

Росія, як завжди, влаштовує цирк навіть із самої передачі кораблів. Вони вибрали точку для передачі у відкритому морі. Нейтральні води. Росія могла зажадати від представників України підписати акти, що судна передані в справному технічному стані і повному комплекті,

– підкреслює Олег Жданов.

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Експерт зауважує: вся електроніка на цих суднах – американські радіостанції дальнього радіусу дії, і аналогів яких точно немає в Росії – сто відсотків зняті.

Потрощили чи ні нутрощі катерів – скажуть фахівці. Але треба перевірити на наявність міновибухових пасток. Після ремонту судна можуть поставити знову в стрій. Але є інформація, що росіяни могли підрізати основні несучі конструкції. І катера не підлягатимуть відновленню,

– зауважує Жданов.

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