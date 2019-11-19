Зеленский рассказал о своем предрассудке из-за возвращения Украине кораблей

Президент Владимир Зеленский ожидает возвращения в Украину захваченных военных кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Накануне Россия передала судна украинской стороне в открытом Черном море и они направляются в Очаков.

Президент Зеленский на совместном брифинге с премьером Чехии Андреем Бабишем рассказал, что придерживается определенных предрассудков из-за возвращения кораблей.

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Хочу извиниться, что я сейчас не выбрит. Это не просто так. Вы знаете, у нас есть такое украинское слово "забобоны". Очень классное слово я его очень люблю. Сейчас я ожидаю на корабли – корабли вернутся, я побреюсь,

– сказал президент

Глава государства добавил, что власть каждый день делает какие-то шаги, приближающие Украину к возвращению всего, что ей по праву принадлежит.

Как Россия вернула Украине корабли?

Россия вернула малые бронированные артиллерийские катера ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу утром 18 ноября. Передача судов прошла в открытом Черном море.

Сейчас их в Очаков тянут буксиры "Титан", "Гайдамаки" и поисково-спасательный корабль "Сапфир". Скорее всего, суда прибудут в порт в обед 20 ноября.

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История захвата кораблей: главное

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы судна ВМС неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись в Керченский пролив.

Тогда же агрессор захватил 2 украинских корабля и взял в плен 24 украинских моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

Однако, в мае Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить пленных моряков и захваченные судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Однако этого так и не произошло.

7 сентября РФ и Украина провели обмен удерживаемыми, во время которого на Родину вернулись 24 военнопленных моряка. Однако корабли страна-агрессор не отдала.

16 ноября росСМИ сообщили, что РФ вернет Украине захваченные военные корабли к проведению саммита в нормандском формате, который пройдет 9 декабря.

В МИД РФ это заявление опровергли и подчеркнули, что передача никак не связана с решением Международного трибунала ООН и запланированным саммитом нормандского формата.



Экипаж захваченных кораблей / Инфографика 24 канала