Россия вернула захваченные корабли: реакция НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствует возвращение Украине малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу", которые Россия захватила год назад.

России надо было сделать это довольно давно, об этом Столтенберг сказал во время пресс-конференции, пишет "Интерфакс-Украина".

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Генсек НАТО подчеркнул, что Россия не имеет права захватывать суда.

Их возвращение соответствует международным обязательствам России. Я считаю, что это хороший фактор, и надеюсь, что это поможет достичь какого-то прогресса в выполнении минских соглашений,

– сказал он.

Столтенберг считает, что это также может помочь усилиям, которые прилагают для нормандского формата, чтобы найти устойчивое политическое решение кризиса в Украине.

Генсек НАТО также сообщил, что этот вопрос будут обсуждать главы МИД стран НАТО в штаб-квартире в среду, 20 ноября.

"Мы хотим донести четкий сигнал России, что она должна обеспечить свободу судоходства в Азовском море и Керченском проливе", – подчеркнул Столтенберг.

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