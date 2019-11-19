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      Россия вернула захваченные корабли: реакция НАТО

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      Это то, что Россия должна была сделать уже давно, – Столтенберг о возвращении Россией кораблей / News.sky.com

      Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствует возвращение Украине малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу", которые Россия захватила год назад.

      России надо было сделать это довольно давно, об этом Столтенберг сказал во время пресс-конференции, пишет "Интерфакс-Украина".

      Смотрите также: Захваченные украинские корабли огибают Крым и направляются в Очаков – карта

      Генсек НАТО подчеркнул, что Россия не имеет права захватывать суда.

      Их возвращение соответствует международным обязательствам России. Я считаю, что это хороший фактор, и надеюсь, что это поможет достичь какого-то прогресса в выполнении минских соглашений,
      – сказал он.

      Столтенберг считает, что это также может помочь усилиям, которые прилагают для нормандского формата, чтобы найти устойчивое политическое решение кризиса в Украине.

      Генсек НАТО также сообщил, что этот вопрос будут обсуждать главы МИД стран НАТО в штаб-квартире в среду, 20 ноября.

      "Мы хотим донести четкий сигнал России, что она должна обеспечить свободу судоходства в Азовском море и Керченском проливе", – подчеркнул Столтенберг.

      Захват и возвращение украинских кораблей: что нужно знать

      • 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. РФ обвинила судна ВМС в том, что они неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись в Керченский пролив.
      • Тогда же агрессор захватил 2 украинских корабля и взял в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.
      • В мае Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить пленных моряков и захваченные судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Однако этого так и не произошло.
      • 7 сентября РФ и Украина провели обмен удерживаемыми, во время которого на Родину вернулись 24 военнопленных моряка.
      • Утром 18 ноября Россия вернула Украине военные корабли "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". Передача прошла в открытом Черном море.
      • Кремль убеждает, что передача никак не связана с решением Международного трибунала ООН и запланированным на 9 января саммитом в нормандском формате.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Водный транспорт Украина – Россия Возвращение захваченных кораблей НАТО Йенс Столтенберг
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