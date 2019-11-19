Росія повернула захоплені кораблі: реакція НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг вітає повернення Україні малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу", які Росія захопила рік тому.

Росії треба було зробити це досить давно, про це Столтенберг сказав під час прес-конференції, пише "Інтерфакс-Україна".

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Генсек НАТО наголосив, що Росія не має права захоплювати судна.

Їхнє повернення відповідає міжнародним зобов'язанням Росії. Я вважаю, що це хороший фактор, і сподіваюся, що це допоможе досягти якогось прогресу у виконанні мінських угод, – сказав він.

Столтенберг вважає, що це також може допомогти зусиллям, яких докладають для нормандського формату, аби"знайти стійке політичне вирішення кризи в Україні.

Генсек НАТО також повідомив, що це питання будуть обговорювати голови МЗС країн НАТО в штаб-квартирі у середу, 20 листопада.

"Ми хочемо донести чіткий сигнал Росії, що вона повинна забезпечити свободу судноплавства в Азовському морі і Керченській протоці", – підкреслив Столтенберг.

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