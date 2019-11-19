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      Росія повернула захоплені кораблі: реакція НАТО

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      Це те, що Росія мала зробити вже давно, – Столтенберг про повернення Росією кораблів / News.sky.com

      Генсек НАТО Йенс Столтенберг вітає повернення Україні малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу", які Росія захопила рік тому.

      Росії треба було зробити це досить давно, про це Столтенберг сказав під час прес-конференції, пише "Інтерфакс-Україна". 

      Дивіться також: Захоплені українські кораблі обпливають Крим і прямують в Очаків – карта

      Генсек НАТО наголосив, що Росія не має права захоплювати судна.

      Їхнє повернення відповідає міжнародним зобов'язанням Росії. Я вважаю, що це хороший фактор, і сподіваюся, що це допоможе досягти якогось прогресу у виконанні мінських угод, – сказав він.

      Столтенберг вважає, що це також може допомогти зусиллям, яких докладають для нормандського формату, аби"знайти стійке політичне вирішення кризи в Україні.

      Генсек НАТО також повідомив, що це питання будуть обговорювати голови МЗС країн НАТО в штаб-квартирі у середу, 20 листопада.

      "Ми хочемо донести чіткий сигнал Росії, що вона повинна забезпечити свободу судноплавства в Азовському морі і Керченській протоці", – підкреслив Столтенберг.

      Захоплення і повернення українських кораблів: що треба знати

      • 25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. РФ звинуватила судна ВМС у тому, що вони неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.
      • Тоді ж агресор захопив 2 українських кораблі та взяв в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.
      • У травні Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити полонених моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Проте цього так і не відбулося.
      • 7 вересня РФ та Україна провели обмін утримуваними, під час якого на Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки.
      • Вранці 18 листопада Росія таки повернула Україні військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу". Передача пройшла у відкритому Чорному морі.
      • Кремль переконує, що передача ніяк не пов'язана з рішенням Міжнародного трибуналу ООН та запланованим на 9 січня самітом нормандського формату
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Єнс Столтенберг НАТО Повернення захоплених кораблів Україна – Росія Водний транспорт
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