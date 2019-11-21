Росія повернула кораблі, але робити з ними Україна нічого не може: причина

Повернені Росією українські судна і далі є речовими доказами у справі в РФ щодо українських моряків. Формально їх передали Києву на "відповідальне зберігання".

КПК України "відповідальне зберігання" трактує як заборону на будь-які дії щодо об'єктів, які на таке зберігання передали. Це пояснив адвокат українських моряків Микола Полозов, пише Інтерфакс-Україна.

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Іншими словами, судна хоч і повернули Україні, робити з ними вона нічого не може – в тому числі не може їх ремонтувати чи експлуатувати, аж поки судна не вилучать з переліку речових доказів.

Полозов уточнив, що російська сторона має право заявити про це в Міжнародному трибуналі ООН з морського права.

Коли з кораблів можуть зняти статус речових доказів? Це питання, як і питання участь в суді в РФ українських моряків, розглядатиметься аж після завершення попереднього слідства у справі та скерування матеріалів до суду. "У будь-якому випадку, все буде зрозуміло тільки після того, як ми завершимо ознайомлюватися з матеріалами справи", – пояснив адвокат.

Полон та повернення українських кораблів: головне

► 25 листопада 2018 року росіяни затримали із застосуванням зброї в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси до Маріуполя.

► Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня 2019 року ухвалив, що Росія повинна звільнити українських моряків і передати Україні українські судна.

► У Росії 24 українських моряків звинувачують у "незаконному перетині кордону із застосуванням насильства чи загрози його застосування". Попри це вони повернулися до України 7 вересня 2019 року в рамках взаємного звільнення Україною і Росією утримуваних осіб.

► 18 листопада 2019 року судна росіяни передали українцям. Плавзасоби не на ходу, без розеток і навіть унітазів. Зеленський заявив, що Київ звернеться до РФ, щоб та повернула недостачу. У відповідь російське ФСБ заявило, що судна передали в нормальному стані.

Інший нюанс: Чи є повернені Росією кораблі доказом у справі проти Порошенка – коментар Зеленського.