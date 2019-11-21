Морякам не повернули навіть хрестики: що ще Росія залишила в себе як "речові докази"

Зброя, боєприпаси, навігаційне обладнання з кораблів – все це Росія залишила у себе як "речові докази". Ще ж і надто, звільненим українським морякам не віддали ані мобільних телефонів, ані навіть особистих речей – бодай натільних хрестиків.

Вогнепальну зброю і боєприпаси з українських кораблів, захоплених Росією у 2018 році, вилучили. Коли настав час повертати кораблі за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права, Росія не віддала нічого, крім самих суден. Про це розповів адвокат українських моряків Микола Полозов, пише Інтерфакс-Україна.

Тим часом Росія переконує, що повернула кораблі цілими і з унітазами

У Москві як "речові докази" у справі проти українських моряків, за словами Полозова, залишилися:

► 30 одиниць зброї моряків, в тому числі автомати Калашникова та пістолети Макарова.

► Сотні одиниць боєприпасів до артилерійських установок.

► Радіонавігаційне обладнання.

Полозов додав: "Також морякам не повернули вилучені у них мобільні телефони, флешкарти, електронні накопичувачі". І уточнив: багато моряків скаржилися, що їм не повернули особисті речі, натільні хрести, ланцюжки тощо.

Полон та повернення кораблів: головне

25 листопада 2018 року росіяни затримали із застосуванням зброї в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси до Маріуполя. Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня 2019 року ухвалив, що Росія повинна звільнити українських моряків і передати Україні українські судна. У Росії 24 українських моряків звинувачують у "незаконному перетині кордону із застосуванням насильства чи загрози його застосування". Попри це вони повернулися до України 7 вересня 2019 року в рамках взаємного звільнення Україною і Росією утримуваних осіб. 18 листопада 2019 року судна росіяни передали українцям. Плавзасоби не на ходу, без розеток і навіть унітазів. Зеленський заявив, що Київ звернеться до РФ, щоб та повернула недостачу. У відповідь російське ФСБ заявило, що судна передали в нормальному стані.

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